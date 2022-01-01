Сварочный инвертор Fubag IR 220 V.R.D. 31405

Преимущества

Отключаемая функция VRD

Индикация питания и термозащиты

Небольшой вес

Высокая мобильность

Функция Anti Stick - противодействие залипанию электрода

Функция Hot Start - облегчение возбуждения дуги путем подачи кратковременного импульса тока

Функция Arc Force - повышает мощность дуги при сварке в сложных условиях короткой дугой

Высокое качество сборки

Долгий срок службы





Сварочный инвертор FUBAG IR 220 V.R.D. оснащен функцией пониженного напряжения на холостом ходу (V.R.D.), что дает возможность его применения в местах с повышенной влажностью, например, в туннелях, резервуарах, колодцах и др. Данная модель оснащена эффективной системой охлаждения, что предотвращает её выход из строя по причине перегрева. Аппарат осуществляет соединение различных металлических заготовок и конструкций методом наплавки штучных электродов диаметром от 1.6 до 5.0 мм.