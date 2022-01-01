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Сварочный инвертор Fubag IR 220 V.R.D. 31405
9 190 ₽
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Fubag IR 220 V.R.D. 31405
Арт. О00000028893
Сварочный инвертор Fubag IR 220 V.R.D. 31405
Сварочный инвертор Fubag IR 220 V.R.D. 31405
Сварочный инвертор Fubag IR 220 V.R.D. 31405
Сварочный инвертор Fubag IR 220 V.R.D. 31405
Сварочный инвертор Fubag IR 220 V.R.D. 31405
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Fubag IR 220 V.R.D. 31405
Сварочный инвертор Fubag IR 220 V.R.D. 31405
Сварочный инвертор Fubag IR 220 V.R.D. 31405
Сварочный инвертор Fubag IR 220 V.R.D. 31405
Сварочный инвертор Fubag IR 220 V.R.D. 31405

Сварочный инвертор Fubag IR 220 V.R.D. 31405

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9 190 ₽
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  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000028893

Характеристики

Производитель
Fubag
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Макс. мощность, кВт
8.7
Макс. сварочный ток MMA, А
220
Напряжение сети, В
220
Мин. сварочный ток MMA, А
10
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Сварочный инвертор FUBAG IR 220 V.R.D. оснащен функцией пониженного напряжения на холостом ходу (V.R.D.), что дает возможность его применения в местах с повышенной влажностью, например, в туннелях, резервуарах, колодцах и др. Данная модель оснащена эффективной системой охлаждения, что предотвращает её выход из строя по причине перегрева. Аппарат осуществляет соединение различных металлических заготовок и конструкций методом наплавки штучных электродов диаметром от 1.6 до 5.0 мм.

    Преимущества

    • Отключаемая функция VRD
    • Индикация питания и термозащиты
    • Небольшой вес
    • Высокая мобильность
    • Функция Anti Stick - противодействие залипанию электрода
    • Функция Hot Start - облегчение возбуждения дуги путем подачи кратковременного импульса тока
    • Функция Arc Force - повышает мощность дуги при сварке в сложных условиях короткой дугой
    • Высокое качество сборки
    • Долгий срок службы