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Инверторный полуавтомат Fubag IRMIG 140 SYN + горелка FB 150, 3 м (38440) 41116.1
21 650 ₽
Mig/mag сварочные полуавтоматы
  • Персональная скидка
Инверторный полуавтомат Fubag IRMIG 140 SYN + горелка FB 150, 3 м (38440) 41116.1
Арт. О00000034463
Инверторный полуавтомат Fubag IRMIG 140 SYN + горелка FB 150, 3 м (38440) 41116.1
Инверторный полуавтомат Fubag IRMIG 140 SYN + горелка FB 150, 3 м (38440) 41116.1
Инверторный полуавтомат Fubag IRMIG 140 SYN + горелка FB 150, 3 м (38440) 41116.1
Инверторный полуавтомат Fubag IRMIG 140 SYN + горелка FB 150, 3 м (38440) 41116.1
Инверторный полуавтомат Fubag IRMIG 140 SYN + горелка FB 150, 3 м (38440) 41116.1
  • Персональная скидка
Инверторный полуавтомат Fubag IRMIG 140 SYN + горелка FB 150, 3 м (38440) 41116.1
Инверторный полуавтомат Fubag IRMIG 140 SYN + горелка FB 150, 3 м (38440) 41116.1
Инверторный полуавтомат Fubag IRMIG 140 SYN + горелка FB 150, 3 м (38440) 41116.1
Инверторный полуавтомат Fubag IRMIG 140 SYN + горелка FB 150, 3 м (38440) 41116.1
Инверторный полуавтомат Fubag IRMIG 140 SYN + горелка FB 150, 3 м (38440) 41116.1

Инверторный полуавтомат Fubag IRMIG 140 SYN + горелка FB 150, 3 м (38440) 41116.1

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21 650 ₽
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    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000034463

Характеристики

Производитель
Fubag
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Мин. ток TIG, А
15
Макс. ток TIG, А
140
Все характеристики

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Дарим скидки за
вход в личный кабинет
21 650 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Инверторный полуавтомат FUBAG IRMIG 140 SYN + горелка FB 150, 3 м, 38440, 41116.1 – универсальный сварочный аппарат, работающий в режимах MIG-MAG, MMA и TIG сварки в самом распространенном диапазоне сварочного тока 20 - 140 А. Аппарат отлично подходят для проведения сварочных работ повышенной сложности на производстве или на стройке. Высокую производительность обеспечивает автоматическая подача проволоки. Регулировка подачи проволоки, сварочного напряжения и индуктивности позволяет настроить оптимальный режим сварки. Передняя панель аппарата снабжена 2 ручками: одна отвечает за регулировку тока сварки и скорость подачи проволоки; вторая – за управление выходным напряжением. Это позволяет быстро и просто выбирать режимы и оптимальные параметры сварки.

    Преимущества

    • Сварка осуществляется самыми популярными диаметрами проволоки: 0.6 – 0.8 мм
    • Цифровой дисплей с индикацией параметров сварки
    • 3 режима сварки: MMA, MIG и TIG
    • Синергетическое управление в режиме MIG
    • Диаметр сварочной проволоки 0,6-0,8 мм
    • Защита от перегрева и перегрузок
    • Сварочная горелка в комплекте (FB 150)