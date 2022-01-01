- Персональная скидка
Инверторный полуавтомат Fubag IRMIG 140 SYN + горелка FB 150, 3 м (38440) 41116.1
Арт. О00000034463
- Персональная скидка
Инверторный полуавтомат Fubag IRMIG 140 SYN + горелка FB 150, 3 м (38440) 41116.1
Арт. О00000034463
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Мин. ток TIG, А
|15
|
Макс. ток TIG, А
|140
Похожие товары с Степень защиты
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Инверторный полуавтомат FUBAG IRMIG 140 SYN + горелка FB 150, 3 м, 38440, 41116.1 – универсальный сварочный аппарат, работающий в режимах MIG-MAG, MMA и TIG сварки в самом распространенном диапазоне сварочного тока 20 - 140 А. Аппарат отлично подходят для проведения сварочных работ повышенной сложности на производстве или на стройке. Высокую производительность обеспечивает автоматическая подача проволоки. Регулировка подачи проволоки, сварочного напряжения и индуктивности позволяет настроить оптимальный режим сварки. Передняя панель аппарата снабжена 2 ручками: одна отвечает за регулировку тока сварки и скорость подачи проволоки; вторая – за управление выходным напряжением. Это позволяет быстро и просто выбирать режимы и оптимальные параметры сварки.
Преимущества
- Сварка осуществляется самыми популярными диаметрами проволоки: 0.6 – 0.8 мм
- Цифровой дисплей с индикацией параметров сварки
- 3 режима сварки: MMA, MIG и TIG
- Синергетическое управление в режиме MIG
- Диаметр сварочной проволоки 0,6-0,8 мм
- Защита от перегрева и перегрузок
- Сварочная горелка в комплекте (FB 150)