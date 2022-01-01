Cварочный инвертор Fubag IRMIG 180 SYN с горелкой Fubag FB 250, 3 м

Преимущества

Имеет возможность работы как в ручном, так и в синергетическом режиме (MIG сварка)



Система принудительного охлаждения



Механизм автоматической подачи проволоки



Функция защиты от перегрузок



Евроразъем



Сварочный полуавтомат инвертор FUBAG IRMIG 180 SYN 31446 + Горелка FB 250 3m 38443 31446.1 представляет собой профессиональный аппарат для сварки заготовок и конструкций из стали, металлов и сплавов. Работает в режимах ММА, MIG/MAG и TIG сварки и имеет синергетическое управление в режиме полуавтоматической сварки для проволоки диаметром 0.8 мм. Аппарат не заменим в производстве сварочных работ в автомастерских, на стройке, а также там, где требуется повышенная производительность и надежность. Благодаря плавной регулировке сварочного тока и скорости подачи проволоки в ручном режиме, аппарат позволяет получить наиболее оптимальный режим сварки в зависимости от толщины и материала заготовок. Сварочный инвертор IRMIG 180 SYN работает в диапазоне тока 30-180 в режиме MIG/MAG с проволокой диаметром от 0.6-1.0 мм, катушкой весом 5 кг и диаметром 200 мм.