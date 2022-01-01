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Cварочный инвертор Fubag IRMIG 180 SYN с горелкой Fubag FB 250, 3 м
28 440 ₽
Mig/mag сварочные полуавтоматы
  • Персональная скидка
Cварочный инвертор Fubag IRMIG 180 SYN с горелкой Fubag FB 250, 3 м
Арт. О00000014489
Cварочный инвертор Fubag IRMIG 180 SYN с горелкой Fubag FB 250, 3 м
Cварочный инвертор Fubag IRMIG 180 SYN с горелкой Fubag FB 250, 3 м
Cварочный инвертор Fubag IRMIG 180 SYN с горелкой Fubag FB 250, 3 м
Cварочный инвертор Fubag IRMIG 180 SYN с горелкой Fubag FB 250, 3 м
Cварочный инвертор Fubag IRMIG 180 SYN с горелкой Fubag FB 250, 3 м
  • Персональная скидка
Cварочный инвертор Fubag IRMIG 180 SYN с горелкой Fubag FB 250, 3 м
Cварочный инвертор Fubag IRMIG 180 SYN с горелкой Fubag FB 250, 3 м
Cварочный инвертор Fubag IRMIG 180 SYN с горелкой Fubag FB 250, 3 м
Cварочный инвертор Fubag IRMIG 180 SYN с горелкой Fubag FB 250, 3 м
Cварочный инвертор Fubag IRMIG 180 SYN с горелкой Fubag FB 250, 3 м

Cварочный инвертор Fubag IRMIG 180 SYN с горелкой Fubag FB 250, 3 м

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28 440 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000014489

Характеристики

Производитель
Fubag
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Холостой прогон проволоки
Нет
Сварка алюминия
Нет
Все характеристики

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Дарим скидки за
вход в личный кабинет
28 440 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Сварочный полуавтомат инвертор FUBAG IRMIG 180 SYN 31446 + Горелка FB 250 3m 38443 31446.1 представляет собой профессиональный аппарат для сварки заготовок и конструкций из стали, металлов и сплавов. Работает в режимах ММА, MIG/MAG и TIG сварки и имеет синергетическое управление в режиме полуавтоматической сварки для проволоки диаметром 0.8 мм. Аппарат не заменим в производстве сварочных работ в автомастерских, на стройке, а также там, где требуется повышенная производительность и надежность. Благодаря плавной регулировке сварочного тока и скорости подачи проволоки в ручном режиме, аппарат позволяет получить наиболее оптимальный режим сварки в зависимости от толщины и материала заготовок. Сварочный инвертор IRMIG 180 SYN работает в диапазоне тока 30-180 в режиме MIG/MAG с проволокой диаметром от 0.6-1.0 мм, катушкой весом 5 кг и диаметром 200 мм.

    Преимущества

    • Имеет возможность работы как в ручном, так и в синергетическом режиме (MIG сварка)
    • Система принудительного охлаждения
    • Механизм автоматической подачи проволоки
    • Функция защиты от перегрузок
    • Евроразъем