Плиткорез Fubag MasterLine 6 Star-660, 800 Вт

Электрический станок для резки плитки и камня FUBAG Masterline 6 Star – 660 предназначен для резки всех видов плитки из керамики и камня. Рекомендуемая для постоянной работы глубина реза – до 40 мм. Конструкция позволяет резать детали под углом 45 градусов. 4 ножки обеспечивают устойчивость оборудования в процессе работы. Кожух диска способствует безопасной эксплуатации станка. Отличный выбор при необходимости продолжительной резки плитки.
Диск приобретается отдельно.
Преимущества
- Высокая точность и качество реза
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Возможность реза под 45°
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6 подшипников для ровного и плавного движения каретки
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Вентилятор охлаждения двигателя для работы без перерыва
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Надежная рама с 8 ребрами жесткости
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Вместительный поддон для воды