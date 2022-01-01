Плиткорез Fubag MasterLine 6 Star-660, 800 Вт

Преимущества

Высокая точность и качество реза

Возможность реза под 45°

6 подшипников для ровного и плавного движения каретки

Вентилятор охлаждения двигателя для работы без перерыва

Надежная рама с 8 ребрами жесткости

Вместительный поддон для воды

Электрический станок для резки плитки и камня FUBAG Masterline 6 Star – 660 предназначен для резки всех видов плитки из керамики и камня. Рекомендуемая для постоянной работы глубина реза – до 40 мм. Конструкция позволяет резать детали под углом 45 градусов. 4 ножки обеспечивают устойчивость оборудования в процессе работы. Кожух диска способствует безопасной эксплуатации станка. Отличный выбор при необходимости продолжительной резки плитки.