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Плиткорез Fubag MasterLine 6 Star-660, 800 Вт
28 700 ₽
Плиткорезы
  • Персональная скидка
Плиткорез Fubag MasterLine 6 Star-660, 800 Вт
Арт. X13147424
Плиткорез Fubag MasterLine 6 Star-660, 800 Вт
Плиткорез Fubag MasterLine 6 Star-660, 800 Вт
Плиткорез Fubag MasterLine 6 Star-660, 800 Вт
Плиткорез Fubag MasterLine 6 Star-660, 800 Вт
Плиткорез Fubag MasterLine 6 Star-660, 800 Вт
  • Персональная скидка
Плиткорез Fubag MasterLine 6 Star-660, 800 Вт
Плиткорез Fubag MasterLine 6 Star-660, 800 Вт
Плиткорез Fubag MasterLine 6 Star-660, 800 Вт
Плиткорез Fubag MasterLine 6 Star-660, 800 Вт
Плиткорез Fubag MasterLine 6 Star-660, 800 Вт

Плиткорез Fubag MasterLine 6 Star-660, 800 Вт

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28 700 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 701 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Арт. X13147424

Характеристики

Производитель
Fubag
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Мощность, Вт
800
Напряжение сети, В
220
Все характеристики

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Дарим скидки за
вход в личный кабинет
28 700 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 701 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический станок для резки плитки и камня FUBAG Masterline 6 Star – 660 предназначен для резки всех видов плитки из керамики и камня. Рекомендуемая для постоянной работы глубина реза – до 40 мм. Конструкция позволяет резать детали под углом 45 градусов. 4 ножки обеспечивают устойчивость оборудования в процессе работы. Кожух диска способствует безопасной эксплуатации станка. Отличный выбор при необходимости продолжительной резки плитки.
    Диск приобретается отдельно.

    Преимущества

    • Высокая точность и качество реза
    • Возможность реза под 45°
    • 6 подшипников для ровного и плавного движения каретки
    • Вентилятор охлаждения двигателя для работы без перерыва
    • Надежная рама с 8 ребрами жесткости
    • Вместительный поддон для воды