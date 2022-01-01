Преимущества

Устройство работает от сети 12 В

Поставляется в прочной сумке для удобного хранения и транспортировки





Автомобильный компрессор Fubag Roll Air 40/15 68641226 – компактная модель, позволяющая быстро накачать шины, а также различный надувной инвентарь (мячи, матрасы и т.п.).