Автомобильный компрессор Fubag Roll Air 40/15 68641226
Арт. О00000034460
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Насадки в комплекте
|Да
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Спусковой клапан
|Нет
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- -1 551 ₽
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- Автомобильный компрессор Fubag Roll Air 40/15 68641226 – компактная модель, позволяющая быстро накачать шины, а также различный надувной инвентарь (мячи, матрасы и т.п.).
Преимущества
- Устройство работает от сети 12 В
- Поставляется в прочной сумке для удобного хранения и транспортировки