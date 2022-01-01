Блок автоматики для бензиновых станций BS: 6600 DA ES/8500 DA ES/11000 DA ES FUBAG Startmaster BS 6600 D 431284

Блок автоматики Startmaster BS 6600 D (400V) FUBAG 431284 предназначен для совместной работы с бензиновыми электростанциями FUBAG BS 6600 DA ES, BS 8500 DA ES, BS 11000 DA ES. Обеспечивает автоматический запуск электростанции в случае падения напряжения в основной сети. В режиме ожидания блок автоматики производит зарядку бортового аккумулятора станции для поддержания его в рабочем состоянии.

Преимущества



