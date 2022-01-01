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Блок автоматики для бензиновых станций BS: 6600 DA ES/8500 DA ES/11000 DA ES FUBAG Startmaster BS 6600 D 431284
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Блок автоматики
    Блок автоматики для бензиновых станций BS: 6600 DA ES/8500 DA ES/11000 DA ES FUBAG Startmaster BS 6600 D 431284
    Арт. О00000023382
    Блок автоматики для бензиновых станций BS: 6600 DA ES/8500 DA ES/11000 DA ES FUBAG Startmaster BS 6600 D 431284
    Блок автоматики для бензиновых станций BS: 6600 DA ES/8500 DA ES/11000 DA ES FUBAG Startmaster BS 6600 D 431284
    Блок автоматики для бензиновых станций BS: 6600 DA ES/8500 DA ES/11000 DA ES FUBAG Startmaster BS 6600 D 431284
      Блок автоматики для бензиновых станций BS: 6600 DA ES/8500 DA ES/11000 DA ES FUBAG Startmaster BS 6600 D 431284
      Блок автоматики для бензиновых станций BS: 6600 DA ES/8500 DA ES/11000 DA ES FUBAG Startmaster BS 6600 D 431284
      Блок автоматики для бензиновых станций BS: 6600 DA ES/8500 DA ES/11000 DA ES FUBAG Startmaster BS 6600 D 431284

      Блок автоматики для бензиновых станций BS: 6600 DA ES/8500 DA ES/11000 DA ES FUBAG Startmaster BS 6600 D 431284

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000023382

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Номинальный ток, А
      		25
      Напряжение, В
      		220, 380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Блок автоматики Startmaster BS 6600 D (400V) FUBAG 431284 предназначен для совместной работы с бензиновыми электростанциями FUBAG BS 6600 DA ES, BS 8500 DA ES, BS 11000 DA ES. Обеспечивает автоматический запуск электростанции в случае падения напряжения в основной сети. В режиме ожидания блок автоматики производит зарядку бортового аккумулятора станции для поддержания его в рабочем состоянии.
        Преимущества