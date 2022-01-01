Блок автоматики для бензиновых станций BS: 6600 DA ES/8500 DA ES/11000 DA ES FUBAG Startmaster BS 6600 D 431284
Арт. О00000023382
Блок автоматики для бензиновых станций BS: 6600 DA ES/8500 DA ES/11000 DA ES FUBAG Startmaster BS 6600 D 431284
Арт. О00000023382
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Номинальный ток, А
|25
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Напряжение, В
|220, 380
- Блок автоматики Startmaster BS 6600 D (400V) FUBAG 431284 предназначен для совместной работы с бензиновыми электростанциями FUBAG BS 6600 DA ES, BS 8500 DA ES, BS 11000 DA ES. Обеспечивает автоматический запуск электростанции в случае падения напряжения в основной сети. В режиме ожидания блок автоматики производит зарядку бортового аккумулятора станции для поддержания его в рабочем состоянии.
Преимущества