Лазерный уровень Fubag Crystal 10R VH 31622
Арт. О00000029225
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|92x58x83
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Степень защиты
|IP 54
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- Лазерный уровень FUBAG Crystal 10R VH 31622 подходит для отделочных и ремонтных работ внутри помещений. Проецирует горизонтальную и вертикальную линии, а также их пересечение.
Возможно как попеременное, так и одновременное включение лазерных лучей.
Накладки на корпусе повышают его устойчивость к механическим повреждениям.
Предусмотрено крепление на штатив с резьбой 1/4".
Преимущества
- Компактные размеры
- Простота эксплуатации
- Построение наклонных плоскостей
- Высокий класс пыле- и влагозащиты: IP54
- До 20 часов работы FUBAG Crystal 10R VH 31622 на одном заряде батарей
- При превышении угла самовыравнивания более 3° линии начинают мигать, что защитит от ошибок при разметке