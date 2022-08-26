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Лазерный уровень Fubag Crystal 10R VH 31622
5.0
1
3 040 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень Fubag Crystal 10R VH 31622
    Арт. О00000029225
    5.0
    1
    Лазерный уровень Fubag Crystal 10R VH 31622
    Лазерный уровень Fubag Crystal 10R VH 31622
    Лазерный уровень Fubag Crystal 10R VH 31622
    Лазерный уровень Fubag Crystal 10R VH 31622
    Лазерный уровень Fubag Crystal 10R VH 31622
    Лазерный уровень Fubag Crystal 10R VH 31622
      Лазерный уровень Fubag Crystal 10R VH 31622
      Лазерный уровень Fubag Crystal 10R VH 31622
      Лазерный уровень Fubag Crystal 10R VH 31622
      Лазерный уровень Fubag Crystal 10R VH 31622
      Лазерный уровень Fubag Crystal 10R VH 31622
      Лазерный уровень Fubag Crystal 10R VH 31622

      Лазерный уровень Fubag Crystal 10R VH 31622

      3 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029225
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		92x58x83
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      3 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лазерный уровень FUBAG Crystal 10R VH 31622 подходит для отделочных и ремонтных работ внутри помещений. Проецирует горизонтальную и вертикальную линии, а также их пересечение.
        Возможно как попеременное, так и одновременное включение лазерных лучей.
        Накладки на корпусе повышают его устойчивость к механическим повреждениям.
        Предусмотрено крепление на штатив с резьбой 1/4".

        Преимущества

        • Компактные размеры
        • Простота эксплуатации
        • Построение наклонных плоскостей
        • Высокий класс пыле- и влагозащиты: IP54
        • До 20 часов работы FUBAG Crystal 10R VH 31622 на одном заряде батарей
        • При превышении угла самовыравнивания более 3° линии начинают мигать, что защитит от ошибок при разметке