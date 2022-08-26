Преимущества

Компактные размеры

Простота эксплуатации

Построение наклонных плоскостей

Высокий класс пыле- и влагозащиты: IP54

До 20 часов работы FUBAG Crystal 10R VH 31622 на одном заряде батарей

При превышении угла самовыравнивания более 3° линии начинают мигать, что защитит от ошибок при разметке

Лазерный уровень FUBAG Crystal 10R VH 31622 подходит для отделочных и ремонтных работ внутри помещений. Проецирует горизонтальную и вертикальную линии, а также их пересечение.Возможно как попеременное, так и одновременное включение лазерных лучей.Накладки на корпусе повышают его устойчивость к механическим повреждениям.Предусмотрено крепление на штатив с резьбой 1/4".