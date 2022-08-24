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Лазерный уровень Fubag Prisma 20R VH360 31629
Арт. О00000029224
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|90x57x112
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Степень защиты
|IP 54
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- Лазерный уровень FUBAG Prisma 20R VH360 31629 пригодится для внутренних и наружных работ по разметке. Формирует горизонтальную плоскость с разверткой 360° и вертикальную плоскость с разверткой 110°.
Импульсный режим с приемником увеличивает рабочую дальность до 50 метров.
Возможно как попеременное, так и одновременное включение лазерных лучей.
За счет накладок на корпусе прибор более устойчив к повреждениям.
Преимущества
- Импульсный режим
- Компактные размеры
- Простота эксплуатации
- Класс пыле- и влагозащиты IP54
- Построение наклонных плоскостей
- Возможна установка FUBAG Prisma 20R VH360 31629 на штатив - для работы на высоте
- При превышении угла наклона 3° лучи начинают мигать, что защитит от ошибок при разметке
- Заблокированный после выключения прибора маятник сохранит точность аппарата с течением времени