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Лазерный уровень Fubag Prisma 20R VH360 31629
5.0
1
7 050 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
  • Персональная скидка
Лазерный уровень Fubag Prisma 20R VH360 31629
Арт. О00000029224
5.0
1
Лазерный уровень Fubag Prisma 20R VH360 31629
Лазерный уровень Fubag Prisma 20R VH360 31629
Лазерный уровень Fubag Prisma 20R VH360 31629
Лазерный уровень Fubag Prisma 20R VH360 31629
Лазерный уровень Fubag Prisma 20R VH360 31629
Лазерный уровень Fubag Prisma 20R VH360 31629
Лазерный уровень Fubag Prisma 20R VH360 31629
Лазерный уровень Fubag Prisma 20R VH360 31629
  • Персональная скидка
Лазерный уровень Fubag Prisma 20R VH360 31629
Лазерный уровень Fubag Prisma 20R VH360 31629
Лазерный уровень Fubag Prisma 20R VH360 31629
Лазерный уровень Fubag Prisma 20R VH360 31629
Лазерный уровень Fubag Prisma 20R VH360 31629
Лазерный уровень Fubag Prisma 20R VH360 31629
Лазерный уровень Fubag Prisma 20R VH360 31629
Лазерный уровень Fubag Prisma 20R VH360 31629

Лазерный уровень Fubag Prisma 20R VH360 31629

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7 050 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000029224
5.0
1

Характеристики

Производитель
Fubag
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Габариты, мм
90x57x112
Степень защиты
IP 54
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 050 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Лазерный уровень FUBAG Prisma 20R VH360 31629 пригодится для внутренних и наружных работ по разметке. Формирует горизонтальную плоскость с разверткой 360° и вертикальную плоскость с разверткой 110°.
    Импульсный режим с приемником увеличивает рабочую дальность до 50 метров.
    Возможно как попеременное, так и одновременное включение лазерных лучей.
    За счет накладок на корпусе прибор более устойчив к повреждениям.

    Преимущества

    • Импульсный режим
    • Компактные размеры
    • Простота эксплуатации
    • Класс пыле- и влагозащиты IP54
    • Построение наклонных плоскостей
    • Возможна установка FUBAG Prisma 20R VH360 31629 на штатив - для работы на высоте
    • При превышении угла наклона 3° лучи начинают мигать, что защитит от ошибок при разметке
    • Заблокированный после выключения прибора маятник сохранит точность аппарата с течением времени