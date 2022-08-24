Преимущества

Импульсный режим

Компактные размеры

Простота эксплуатации

Класс пыле- и влагозащиты IP54

Построение наклонных плоскостей

Возможна установка FUBAG Prisma 20R VH360 31629 на штатив - для работы на высоте

При превышении угла наклона 3° лучи начинают мигать, что защитит от ошибок при разметке

Заблокированный после выключения прибора маятник сохранит точность аппарата с течением времени

Лазерный уровень FUBAG Prisma 20R VH360 31629 пригодится для внутренних и наружных работ по разметке. Формирует горизонтальную плоскость с разверткой 360° и вертикальную плоскость с разверткой 110°.Импульсный режим с приемником увеличивает рабочую дальность до 50 метров.Возможно как попеременное, так и одновременное включение лазерных лучей.За счет накладок на корпусе прибор более устойчив к повреждениям.