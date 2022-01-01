Фум лента Fora 006140103, 15 м x 19 мм

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Универсальное применение.

Высокая механическая и термическая устойчивость благодаря содержанию фтора.

Не теряет своих свойств при воздействии агрессивных химических сред и высоких температур.

Нетоксична, негорючая.

Для систем с давлением до 9.8 МПа с рабочей температурой от -60 С° до +200 С°.

Основные технические характеристики:

Длина, м: 15.

Ширина, мм: 19.

Толщина, мм: 0.075.

Фум лента FORA 006140103 - это универсальный материал для обеспечения герметизации резьбовых, ниппельных или фланцевых соединений в различных инженерных системах (ХВС, ГВС, технологические и питьевые трубопроводы и пр.). Представляет собой тонкую синтетическую ленту с содержанием фторопласта.