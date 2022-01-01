Фум лента Fora 006140103, 15 м x 19 мм

Описание товара:
Фум лента FORA 006140103 - это универсальный материал для обеспечения герметизации резьбовых, ниппельных или фланцевых соединений в различных инженерных системах (ХВС, ГВС, технологические и питьевые трубопроводы и пр.). Представляет собой тонкую синтетическую ленту с содержанием фторопласта.
Особенности и преимущества:
- Универсальное применение.
- Высокая механическая и термическая устойчивость благодаря содержанию фтора.
- Не теряет своих свойств при воздействии агрессивных химических сред и высоких температур.
- Нетоксична, негорючая.
- Для систем с давлением до 9.8 МПа с рабочей температурой от -60 С° до +200 С°.
Основные технические характеристики:
- Длина, м: 15.
- Ширина, мм: 19.
- Толщина, мм: 0.075.