Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фум лента Fora 006140103, 15 м x 19 мм
Найти аналог
Фум лента
    Фум лента Fora 006140103, 15 м x 19 мм
    Арт. X16916030
    Фум лента Fora 006140103, 15 м x 19 мм

      Фум лента Fora 006140103, 15 м x 19 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16916030

      Характеристики

      Производитель
      		Fora
      Для газа
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Фум лента FORA 006140103 - это универсальный материал для обеспечения герметизации резьбовых, ниппельных или фланцевых соединений в различных инженерных системах (ХВС, ГВС, технологические и питьевые трубопроводы и пр.). Представляет собой тонкую синтетическую ленту с содержанием фторопласта.

        Особенности и преимущества:

        • Универсальное применение.
        • Высокая механическая и термическая устойчивость благодаря содержанию фтора.
        • Не теряет своих свойств при воздействии агрессивных химических сред и высоких температур.
        • Нетоксична, негорючая.
        • Для систем с давлением до 9.8 МПа с рабочей температурой от -60 С° до +200 С°.

        Основные технические характеристики:

        • Длина, м: 15.
        • Ширина, мм: 19.
        • Толщина, мм: 0.075.