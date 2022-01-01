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Фум лента Remer д/воды 572 RR
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Фум лента
    Фум лента Remer д/воды 572 RR
    Арт. X16916018
    Фум лента Remer д/воды 572 RR

      Фум лента Remer д/воды 572 RR

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16916018

      Характеристики

      Производитель
      		Remer
      Для газа
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фум-лента Remer RR 572, 12 мм - преднзаначена для герметизации соединений труб и фитингов. Отлично подходит для специфических работ по уплотнению резьбовых соединений в сетях холодного и горячего водоснабжения, технологических трубопроводах, инженерных системах. Фум лента обладает хорошими эксплуатационными свойствами, основными из которых являются: самосмазываемость, высокие антикоррозийные качества, нетоксичность, широкий диапазон доступных для эксплуатации ленты условий (давление до 64,7 МПа и температурный режим от -60 до +150°С), термо-, бензо-, масло- и химическая стойкость, высокая прочность при разрыве.

        Преимущества

        • Небольшой удобный формат намотки
        • Позволяет качественно загерметизировать резьбовое соединение
        • Ширина: 12 мм
        • Толщина: 0,75 мм
        • Длина: 8 м