Фум лента Remer д/воды 572 RR

Преимущества

Небольшой удобный формат намотки

Позволяет качественно загерметизировать резьбовое соединение

Ширина: 12 мм

Толщина: 0,75 мм

Длина: 8 м

Фум-лента Remer RR 572, 12 мм - преднзаначена для герметизации соединений труб и фитингов. Отлично подходит для специфических работ по уплотнению резьбовых соединений в сетях холодного и горячего водоснабжения, технологических трубопроводах, инженерных системах. Фум лента обладает хорошими эксплуатационными свойствами, основными из которых являются: самосмазываемость, высокие антикоррозийные качества, нетоксичность, широкий диапазон доступных для эксплуатации ленты условий (давление до 64,7 МПа и температурный режим от -60 до +150°С), термо-, бензо-, масло- и химическая стойкость, высокая прочность при разрыве.