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Фум лента Stayer Master 12360-19-025 (19 мм, 10 м)
5.0
2
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Фум лента
    Фум лента Stayer Master 12360-19-025 (19 мм, 10 м)
    Арт. X7932115
    5.0
    2
    Фум лента Stayer Master 12360-19-025 (19 мм, 10 м)

      Фум лента Stayer Master 12360-19-025 (19 мм, 10 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X7932115
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		10
      Ширина, мм
      		19
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фумлента "MASTER" Stayer 12360-19-025 используется в качестве уплотнителя при соединении водопроводных труб, любых резьбовых соединений, а также ремонте различной техники. Лента произведена из политетрафторэтилена (PTFE), что гарантирует ее высокую прочность и стойкость к кислотным и щелочным веществам. Можно применять при температуре от -60 до +2000С.