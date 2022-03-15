Фум лента Stayer Master 12360-19-025 (19 мм, 10 м)
Арт. X7932115
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Длина, м
|10
|
Ширина, мм
|19
- Фумлента "MASTER" Stayer 12360-19-025 используется в качестве уплотнителя при соединении водопроводных труб, любых резьбовых соединений, а также ремонте различной техники. Лента произведена из политетрафторэтилена (PTFE), что гарантирует ее высокую прочность и стойкость к кислотным и щелочным веществам. Можно применять при температуре от -60 до +2000С.