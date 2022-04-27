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Футляр для б/пилы STIHL 40см 00009004008
5.0
2
4 490 ₽
Футляры для бензопил
    Футляр для б/пилы STIHL 40см 00009004008
    Арт. X186125267
    5.0
    2
    Футляр для б/пилы STIHL 40см 00009004008
    Футляр для б/пилы STIHL 40см 00009004008
    Футляр для б/пилы STIHL 40см 00009004008
    Футляр для б/пилы STIHL 40см 00009004008
    Футляр для б/пилы STIHL 40см 00009004008
      Футляр для б/пилы STIHL 40см 00009004008
      Футляр для б/пилы STIHL 40см 00009004008
      Футляр для б/пилы STIHL 40см 00009004008
      Футляр для б/пилы STIHL 40см 00009004008
      Футляр для б/пилы STIHL 40см 00009004008

      Футляр для б/пилы STIHL 40см 00009004008

      4 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X186125267
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, см
      		40
      Все характеристики
      4 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Футляр для бензопил предназначен для надёжного хранения и транспортировки всех аккумуляторных и бензиновых пил, с длинной шины до 40 см (не подходит для электропил и бензиновых пил MS 441, MS 441 C-M, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).

        Преимущества

        • Удобная транспортировка инструмента
        • Защита бензопилы
        • Легкость и простота
        • Выполнен из ударопрочного пластика 
        • Использование чехла предотвращает возможное загрязнение
        • Предохраняет пользователя от случайных порезов
        • Есть удобная ручка для переноски