Футляр для б/пилы STIHL 40см 00009004008
Арт. X186125267
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, см
|40
- Футляр для бензопил предназначен для надёжного хранения и транспортировки всех аккумуляторных и бензиновых пил, с длинной шины до 40 см (не подходит для электропил и бензиновых пил MS 441, MS 441 C-M, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).
Преимущества
- Удобная транспортировка инструмента
- Защита бензопилы
- Легкость и простота
- Выполнен из ударопрочного пластика
- Использование чехла предотвращает возможное загрязнение
- Предохраняет пользователя от случайных порезов
- Есть удобная ручка для переноски