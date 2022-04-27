Футляр для б/пилы STIHL 40см 00009004008

Преимущества

Удобная транспортировка инструмента

Защита бензопилы

Легкость и простота

Выполнен из ударопрочного пластика

Использование чехла предотвращает возможное загрязнение

Предохраняет пользователя от случайных порезов

Есть удобная ручка для переноски

Футляр для бензопил предназначен для надёжного хранения и транспортировки всех аккумуляторных и бензиновых пил, с длинной шины до 40 см (не подходит для электропил и бензиновых пил MS 441, MS 441 C-M, MS 461, MS 661 C-M и MS 880).