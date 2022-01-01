Плунжерный шприц профессиональный Groz GR 42590 G10R/B
Арт. Х1248863
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Индия
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Подача на ход поршня, ход/г
|1
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Заправка нагнетателем
|Да
- Профессиональный плунжерный шприц 413 атм, 750см3, трубка GROZ GR42590 - G10R/B активно применяется в сфере технического обслуживания узлов и агрегатов автомобилей. Смазочный материал подается из трубки путем нажатия на рычаг. Шприц прост и удобен в использовании, рукоятка имеет плавный ход.
Преимущества
- Со стальной трубкой 150 мм
- Продолжительный срок применения
- Производительность – 1 г/ход
- Резьба 1/8'' BSPT
- Рабочее давление – 413 bar (6000PSI)
- Объем 750 см³