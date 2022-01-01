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Плунжерный шприц профессиональный Groz GR 42590 G10R/B
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Плунжерные шприцы
    Плунжерный шприц профессиональный Groz GR 42590 G10R/B
    Арт. Х1248863
    Плунжерный шприц профессиональный Groz GR 42590 G10R/B
    Плунжерный шприц профессиональный Groz GR 42590 G10R/B
      Плунжерный шприц профессиональный Groz GR 42590 G10R/B
      Плунжерный шприц профессиональный Groz GR 42590 G10R/B

      Плунжерный шприц профессиональный Groz GR 42590 G10R/B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1248863

      Характеристики

      Производитель
      		Groz
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Индия
      Подача на ход поршня, ход/г
      		1
      Заправка нагнетателем
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Профессиональный плунжерный шприц 413 атм, 750см3, трубка GROZ GR42590 - G10R/B активно применяется в сфере технического обслуживания узлов и агрегатов автомобилей. Смазочный материал подается из трубки путем нажатия на рычаг. Шприц прост и удобен в использовании, рукоятка имеет плавный ход.

        Преимущества

        • Со стальной трубкой 150 мм
        • Продолжительный срок применения
        • Производительность – 1 г/ход
        • Резьба 1/8'' BSPT
        • Рабочее давление – 413 bar (6000PSI)
        • Объем 750 см³