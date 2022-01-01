Плунжерный шприц профессиональный Groz GR 42590 G10R/B

Преимущества

Со стальной трубкой 150 мм

Продолжительный срок применения

Производительность – 1 г/ход

Резьба 1/8'' BSPT

Рабочее давление – 413 bar (6000PSI)

Объем 750 см³

Профессиональный плунжерный шприц 413 атм, 750см3, трубка GROZ GR42590 - G10R/B активно применяется в сфере технического обслуживания узлов и агрегатов автомобилей. Смазочный материал подается из трубки путем нажатия на рычаг. Шприц прост и удобен в использовании, рукоятка имеет плавный ход.