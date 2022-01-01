Плунжерный шприц профессиональный д/тяжелых работ Groz GR 42750 G10R/HD/B

Преимущества

Со стальной трубкой 150 мм

Подходит для интенсивных нагрузок

Подает смазку на любом этапе нажатия на рычаг

Литая алюминиевая головка с 2-мя клапанами

Ёмкость картриджа 400 г

Объём корпуса – 750 см³

Резьба 1/8'' BSPT

Рабочее давление – 690 bar (10000PSI)

Производительность – 1 г/ход

Долгий срок применения

Надежность

Профессиональный плунжерный шприц 690атм, 750см3, трубка GROZ GR42750 - G10R/HD/B обладает повышенным рабочим ресурсом, чему способствует порошковое покрытие корпуса. Изделие активно применяется для смазки деталей различных узлов и агрегатов при техническом обслуживании автомобилей.