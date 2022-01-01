Плунжерный шприц профессиональный д/тяжелых работ Groz GR 42750 G10R/HD/B
Арт. Х1248851
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Индия
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Подача на ход поршня, ход/г
|1
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Заправка нагнетателем
|Да
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- Профессиональный плунжерный шприц 690атм, 750см3, трубка GROZ GR42750 - G10R/HD/B обладает повышенным рабочим ресурсом, чему способствует порошковое покрытие корпуса. Изделие активно применяется для смазки деталей различных узлов и агрегатов при техническом обслуживании автомобилей.
Преимущества
- Со стальной трубкой 150 мм
- Подходит для интенсивных нагрузок
- Подает смазку на любом этапе нажатия на рычаг
- Литая алюминиевая головка с 2-мя клапанами
- Ёмкость картриджа 400 г
- Объём корпуса – 750 см³
- Резьба 1/8'' BSPT
- Рабочее давление – 690 bar (10000PSI)
- Производительность – 1 г/ход
- Долгий срок применения
- Надежность