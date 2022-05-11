Гайка под ниппель правая Роар СВ000003777-2 (М12, 1.25 мм) - позволяет присоединять ниппеля к устройствам кислородной линии или линий инертных газов: азот; аргон; углекислота; сварочная смесь; гелий; сжатый воздух. Гайка необходима для присоединения деталей в газосварочном оборудовании, например, для соединения рукава сварочного с редуктором при помощи ниппеля.