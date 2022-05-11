Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Гайка под ниппель правая Роар СВ000003777-2 (М12, 1.25 мм)
5.0
3
80 ₽
Газовые фитинги
    Гайка под ниппель правая Роар СВ000003777-2 (М12, 1.25 мм)
    Арт. 70639
    5.0
    3
    Гайка под ниппель правая Роар СВ000003777-2 (М12, 1.25 мм)

      Гайка под ниппель правая Роар СВ000003777-2 (М12, 1.25 мм)

      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 70639
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Роар
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		гайка
      Размер
      		М12х1.25
      Все характеристики
      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гайка под ниппель правая Роар СВ000003777-2 (М12, 1.25 мм) - позволяет присоединять ниппеля к устройствам кислородной линии или линий инертных газов: азот; аргон; углекислота; сварочная смесь; гелий; сжатый воздух. Гайка необходима для присоединения деталей в газосварочном оборудовании, например, для соединения рукава сварочного с редуктором при помощи ниппеля.