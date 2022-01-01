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Гайка крепления шины Stihl MS170-660 0000 955 0801
Найти аналог
Гайки
    Гайка крепления шины Stihl MS170-660 0000 955 0801
    Арт. X3873391
    Гайка крепления шины Stihl MS170-660 0000 955 0801

      Гайка крепления шины Stihl MS170-660 0000 955 0801

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3873391

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Шлиц
      		нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Гайка крышки шины Stihl М8 MS170-660 это крепежное изделие, которое используется для присоединения крышки на шину бензопилы Штиль. Гайка изготовлена из прочной стали, имеет резьбу типа М8. Купить гайку крепления Stihl М8 MS170-660 можно прямо сейчас с доставкой в любой город.

        Преимущества гайки крепления шины для бензопилы STIHL MS 170:

        • Надежная;
        • Прочная;
        • Стандартная резьба.

        Совместимость с бензопилами:

        • MS 170;
        • MS 250;
        • MS 381;
        • MS 171;
        • MS 260;
        • MS 390;
        • MS 180;
        • MS 290;
        • MS 440;
        • MS 181;
        • MS 310;
        • MS 640;
        • MS 200;
        • MS 341;
        • MS 650;
        • MS 210;
        • MS 360;
        • MS 660;
        • MS 211;
        • MS 361;
        • MS 230;
        • MS 380.

        Комплектация:

        • Гайка;
        • Упаковка.