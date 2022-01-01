Гайка крепления шины Stihl MS170-660 0000 955 0801

Гайка крышки шины Stihl М8 MS170-660 это крепежное изделие, которое используется для присоединения крышки на шину бензопилы Штиль. Гайка изготовлена из прочной стали, имеет резьбу типа М8. Купить гайку крепления Stihl М8 MS170-660 можно прямо сейчас с доставкой в любой город.

Преимущества гайки крепления шины для бензопилы STIHL MS 170:

Надежная;

Прочная;

Стандартная резьба.

Совместимость с бензопилами:

MS 170;

MS 250;

MS 381;

MS 171;

MS 260;

MS 390;

MS 180;

MS 290;

MS 440;

MS 181;

MS 310;

MS 640;

MS 200;

MS 341;

MS 650;

MS 210;

MS 360;

MS 660;

MS 211;

MS 361;

MS 230;

MS 380.

Комплектация: