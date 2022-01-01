Гайка крепления шины Stihl MS170-660 0000 955 0801
Гайка крышки шины Stihl М8 MS170-660 это крепежное изделие, которое используется для присоединения крышки на шину бензопилы Штиль. Гайка изготовлена из прочной стали, имеет резьбу типа М8. Купить гайку крепления Stihl М8 MS170-660 можно прямо сейчас с доставкой в любой город.
Преимущества гайки крепления шины для бензопилы STIHL MS 170:
- Надежная;
- Прочная;
- Стандартная резьба.
Совместимость с бензопилами:
- MS 170;
- MS 250;
- MS 381;
- MS 171;
- MS 260;
- MS 390;
- MS 180;
- MS 290;
- MS 440;
- MS 181;
- MS 310;
- MS 640;
- MS 200;
- MS 341;
- MS 650;
- MS 210;
- MS 360;
- MS 660;
- MS 211;
- MS 361;
- MS 230;
- MS 380.
Комплектация:
- Гайка;
- Упаковка.