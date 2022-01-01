Гайколом 12-18 мм, 16-22 мм Jonnesway AG010109, 2 шт.
Арт. jonnesway_4539
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|0.35
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Диаметр гайки, мм
|9, 27
- Набор гайколомов 2 штуки 12-16 мм, 16-22 мм Jonnesway AG010109 используется для разрушения ржавых, поврежденных или туго затянутых гаек. Комплект удобен и прост в применении. Резцы отличаются повышенным рабочим ресурсом, что гарантирует длительный срок службы. Материалом для изготовления служит прочная и износостойкая углеродистая сталь, что гарантирует долгий срок службы.
Преимущества
- Надежность
- Простота использования
- Эффективность применения
- Корпус из хромованадиевой стали
- Резцы повышенной твердости