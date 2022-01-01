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Гайколом 12-18 мм, 16-22 мм Jonnesway AG010109, 2 шт.
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Гайколомы и гайкорезы
    Гайколом 12-18 мм, 16-22 мм Jonnesway AG010109, 2 шт.
    Арт. jonnesway_4539
    Гайколом 12-18 мм, 16-22 мм Jonnesway AG010109, 2 шт.
    Гайколом 12-18 мм, 16-22 мм Jonnesway AG010109, 2 шт.
    Гайколом 12-18 мм, 16-22 мм Jonnesway AG010109, 2 шт.
      Гайколом 12-18 мм, 16-22 мм Jonnesway AG010109, 2 шт.
      Гайколом 12-18 мм, 16-22 мм Jonnesway AG010109, 2 шт.
      Гайколом 12-18 мм, 16-22 мм Jonnesway AG010109, 2 шт.

      Гайколом 12-18 мм, 16-22 мм Jonnesway AG010109, 2 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_4539

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		0.35
      Диаметр гайки, мм
      		9, 27
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор гайколомов 2 штуки 12-16 мм, 16-22 мм Jonnesway AG010109 используется для разрушения ржавых, поврежденных или туго затянутых гаек. Комплект удобен и прост в применении. Резцы отличаются повышенным рабочим ресурсом, что гарантирует длительный срок службы. Материалом для изготовления служит прочная и износостойкая углеродистая сталь, что гарантирует долгий срок службы.

        Преимущества

        • Надежность
        • Простота использования
        • Эффективность применения
        • Корпус из хромованадиевой стали
        • Резцы повышенной твердости