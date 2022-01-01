Гайколом 12-18 мм, 16-22 мм Jonnesway AG010109, 2 шт.

Преимущества

Надежность

Простота использования

Эффективность применения

Корпус из хромованадиевой стали

Резцы повышенной твердости

Набор гайколомов 2 штуки 12-16 мм, 16-22 мм Jonnesway AG010109 используется для разрушения ржавых, поврежденных или туго затянутых гаек. Комплект удобен и прост в применении. Резцы отличаются повышенным рабочим ресурсом, что гарантирует длительный срок службы. Материалом для изготовления служит прочная и износостойкая углеродистая сталь, что гарантирует долгий срок службы.