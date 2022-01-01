Гайколом усиленный Jonnesway AN010108
Арт. jonnesway_4642
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|0.342
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Диаметр гайки, мм
|11, 20
- Усиленный гайколом Jonnesway AN010108 применяется для удаления ржавых, поврежденных или слишком туго закрученных гаек. Обладает самоцентрирующейся рабочей областью. Кованый стальной корпус отличается твердостью и устойчивостью к нагрузкам. Подвижный упор толкателя способствует эффективности и удобству эксплуатации.
Преимущества
- Компактные размеры
- Для гаек размером 7/16"-3/4"
- Небольшой вес
- Простота эксплуатации