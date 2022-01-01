Гайколом усиленный Jonnesway AN010108

Преимущества

Компактные размеры

Для гаек размером 7/16"-3/4"

Небольшой вес

Простота эксплуатации

Усиленный гайколом Jonnesway AN010108 применяется для удаления ржавых, поврежденных или слишком туго закрученных гаек. Обладает самоцентрирующейся рабочей областью. Кованый стальной корпус отличается твердостью и устойчивостью к нагрузкам. Подвижный упор толкателя способствует эффективности и удобству эксплуатации.