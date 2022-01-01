Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Гайколом усиленный Jonnesway AN010108
Найти аналог
Гайколомы и гайкорезы
    Гайколом усиленный Jonnesway AN010108
    Арт. jonnesway_4642
    Гайколом усиленный Jonnesway AN010108
    Гайколом усиленный Jonnesway AN010108
    Гайколом усиленный Jonnesway AN010108
    Гайколом усиленный Jonnesway AN010108
      Гайколом усиленный Jonnesway AN010108
      Гайколом усиленный Jonnesway AN010108
      Гайколом усиленный Jonnesway AN010108
      Гайколом усиленный Jonnesway AN010108

      Гайколом усиленный Jonnesway AN010108

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_4642

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		0.342
      Диаметр гайки, мм
      		11, 20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Усиленный гайколом Jonnesway AN010108 применяется для удаления ржавых, поврежденных или слишком туго закрученных гаек. Обладает самоцентрирующейся рабочей областью. Кованый стальной корпус отличается твердостью и устойчивостью к нагрузкам. Подвижный упор толкателя способствует эффективности и удобству эксплуатации.

        Преимущества 

        • Компактные размеры 
        • Для гаек размером 7/16"-3/4"
        • Небольшой вес
        • Простота эксплуатации