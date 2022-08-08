Аккумуляторный гайковерт Bosch 0.601.9A1.404 GDR 14.4 V-LI
Арт. X104804130128
Характеристики
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Производитель
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Наличие реверса
|Нет
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Тип аккумулятора
|Li-ion
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Напряжение аккумулятора, В
|14.4
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Количество скоростей
|1
- Аккумуляторный ударный гайковерт Bosch GDR 14.4 V-LI 0.601.9A1.404 применяется для заворачивания шурупов. Этот гайковерт отличается высоким крутящим моментом - 150 Нм. и высокой частотой ударов - до 3200 уд/мин., что повышает производительность работы при заворачивании шурупов в древесину и металл. Предусмотрена возможность выбора аккумулятора определенного класса — «Premium» (большее время работы на одном заряде) и «Compact» (меньший вес для более комфортной работы).
Преимущества
- Высокая прочность за счет корпуса Dura Shield - инструмент сохраняет полную работоспособность даже после падения на бетон с высоты 2 м
- Светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны
- Индикатор заряда показывает степень заряженности аккумулятора в любое время
- Тормоз выбега
- Литий-ионная технология класса Premium от Bosch для большего времени работы на одном заряде
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- Управляющая электроника