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Аккумуляторный гайковерт Bosch 0.601.9A1.404 GDR 14.4 V-LI
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные гайковерты
    Аккумуляторный гайковерт Bosch 0.601.9A1.404 GDR 14.4 V-LI
    Арт. X104804130128
    5.0
    1
    Аккумуляторный гайковерт Bosch 0.601.9A1.404 GDR 14.4 V-LI

      Аккумуляторный гайковерт Bosch 0.601.9A1.404 GDR 14.4 V-LI

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X104804130128
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Наличие реверса
      		Нет
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Напряжение аккумулятора, В
      		14.4
      Количество скоростей
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный ударный гайковерт Bosch GDR 14.4 V-LI 0.601.9A1.404 применяется для заворачивания шурупов. Этот гайковерт отличается высоким крутящим моментом - 150 Нм. и высокой частотой ударов - до 3200 уд/мин., что повышает производительность работы при заворачивании шурупов в древесину и металл. Предусмотрена возможность выбора аккумулятора определенного класса — «Premium» (большее время работы на одном заряде) и «Compact» (меньший вес для более комфортной работы).

        Преимущества

        • Высокая прочность за счет корпуса Dura Shield - инструмент сохраняет полную работоспособность даже после падения на бетон с высоты 2 м
        • Светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны
        • Индикатор заряда показывает степень заряженности аккумулятора в любое время
        • Тормоз выбега
        • Литий-ионная технология класса Premium от Bosch для большего времени работы на одном заряде
        • Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
        • Управляющая электроника