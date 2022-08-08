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Гайковерт Bosch GDR 10.8 - Li
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные гайковерты
    Гайковерт Bosch GDR 10.8 - Li
    Арт. Х1218712
    5.0
    1
    Гайковерт Bosch GDR 10.8 - Li

      Гайковерт Bosch GDR 10.8 - Li

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1218712
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Родина бренда
      		Германия
      Емкость аккумулятора, Ач
      		2
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Напряжение аккумулятора, В
      		10.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • BOSCH GDR 10,8-LI - самый компактный аккумуляторный ударный гайковерт в своем классе.

        Преимущества

        • Благодаря сверхкомпактному исполнению (137 мм) в классе инструментов с аккумулятором 10,8 В очень удобен в использовании, прежде всего при заворачивании шурупов в труднодоступных местах и над головой
        • Мощный крутящий момент до 105 Нм для 80 % случаев применения аккумуляторного ударного гайковёрта: при заворачивании в металл и бето
        • Высокая частота вращения (2600 об/мин) для повышения производительности