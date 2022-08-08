Гайковерт Bosch GDR 10.8 - Li
Арт. Х1218712
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Емкость аккумулятора, Ач
|2
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Тип аккумулятора
|Li-ion
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Напряжение аккумулятора, В
|10.8
- BOSCH GDR 10,8-LI - самый компактный аккумуляторный ударный гайковерт в своем классе.
Преимущества
- Благодаря сверхкомпактному исполнению (137 мм) в классе инструментов с аккумулятором 10,8 В очень удобен в использовании, прежде всего при заворачивании шурупов в труднодоступных местах и над головой
- Мощный крутящий момент до 105 Нм для 80 % случаев применения аккумуляторного ударного гайковёрта: при заворачивании в металл и бето
- Высокая частота вращения (2600 об/мин) для повышения производительности