Гайковерт Bosch GDR 1080-LI Alpha 0.601.9B3.900
Арт. Х1218720
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Емкость аккумулятора, Ач
|1.3
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Тип аккумулятора
|Li-ion
- Аккумуляторный ударный гайковерт Bosch GDR 1080-LI 0.601.9B3.900 предназначен для работ с твердыми резьбовыми соединениями благодаря большому значению крутящего момента в 110 Нм. Модель отличается компактными размерами и малым весом, при этом выполняет большинство задач ударного шуруповерта стандартного размера. Электронная защита ячеек (ECP) предотвращает перегрев, перегрузку и полный разряд аккумулятора, что значительно продлевает их срок службы. Модель поставляется с двумя аккумуляторами, что позволяет длительное время работать в условиях отсутствия сетей электроснабжения. Размер патрона - 1/4".
Преимущества
- Электронная защита ячеек (ECP) предотвращает перегрев, перегрузку и полный разряд аккумулятора
- Выполняет большинство задач ударного шуруповерта стандартного размера
- Исключительно малый для гайковерта вес и размеры
- Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха вблизи двигателя
- Имеется отсек для хранения бит
- Крепление для ремешка
- Два аккумулятора в комплекте позволяют длительное время работать в условиях отсутствия электросетей
- Размер биты: М4-М12
- Максимальный диаметр винта: 8 мм
- Держатель инструмента: 1/4" (шестиугольное гнездо)
- Кейс решает вопрос хранения и транспортировки