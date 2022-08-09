Гайковерт Bosch GDR 1080-LI Alpha 0.601.9B3.900

Преимущества

Электронная защита ячеек (ECP) предотвращает перегрев, перегрузку и полный разряд аккумулятора

Выполняет большинство задач ударного шуруповерта стандартного размера

Исключительно малый для гайковерта вес и размеры

Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха вблизи двигателя

Имеется отсек для хранения бит

Крепление для ремешка

Два аккумулятора в комплекте позволяют длительное время работать в условиях отсутствия электросетей

Размер биты: М4-М12

Максимальный диаметр винта: 8 мм

Держатель инструмента: 1/4" (шестиугольное гнездо)

Кейс решает вопрос хранения и транспортировки

Аккумуляторный ударный гайковерт Bosch GDR 1080-LI 0.601.9B3.900 предназначен для работ с твердыми резьбовыми соединениями благодаря большому значению крутящего момента в 110 Нм. Модель отличается компактными размерами и малым весом, при этом выполняет большинство задач ударного шуруповерта стандартного размера. Электронная защита ячеек (ECP) предотвращает перегрев, перегрузку и полный разряд аккумулятора, что значительно продлевает их срок службы. Модель поставляется с двумя аккумуляторами, что позволяет длительное время работать в условиях отсутствия сетей электроснабжения. Размер патрона - 1/4".