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Гайковерт Bosch GDR 1080-LI Alpha 0.601.9B3.900
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные гайковерты
    Гайковерт Bosch GDR 1080-LI Alpha 0.601.9B3.900
    Арт. Х1218720
    5.0
    1
    Гайковерт Bosch GDR 1080-LI Alpha 0.601.9B3.900

      Гайковерт Bosch GDR 1080-LI Alpha 0.601.9B3.900

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1218720
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Емкость аккумулятора, Ач
      		1.3
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный ударный гайковерт Bosch GDR 1080-LI 0.601.9B3.900 предназначен для работ с твердыми резьбовыми соединениями благодаря большому значению крутящего момента в 110 Нм. Модель отличается компактными размерами и малым весом, при этом выполняет большинство задач ударного шуруповерта стандартного размера. Электронная защита ячеек (ECP) предотвращает перегрев, перегрузку и полный разряд аккумулятора, что значительно продлевает их срок службы. Модель поставляется с двумя аккумуляторами, что позволяет длительное время работать в условиях отсутствия сетей электроснабжения. Размер патрона - 1/4".

        Преимущества

        • Электронная защита ячеек (ECP) предотвращает перегрев, перегрузку и полный разряд аккумулятора
        • Выполняет большинство задач ударного шуруповерта стандартного размера
        • Исключительно малый для гайковерта вес и размеры
        • Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха вблизи двигателя
        • Имеется отсек для хранения бит
        • Крепление для ремешка
        • Два аккумулятора в комплекте позволяют длительное время работать в условиях отсутствия электросетей
        • Размер биты: М4-М12
        • Максимальный диаметр винта: 8 мм
        • Держатель инструмента: 1/4" (шестиугольное гнездо)
        • Кейс решает вопрос хранения и транспортировки