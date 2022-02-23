Электрический импульсный гайковерт Bosch GDS 30 0.601.435.108 (860 оборотов/мин, вес 7 кг)

Преимущества

V - образный пазовый ударный механизм

Долгий срок службы

Высокая ударопроизводительность

Малый вес

Реверс

Торсионы - гарантируют соблюдение требуемого крутящего момента

Легкая замена насадок

Удобна и для левшей

Электрический импульсный гайковерт Bosch GDS 30 0.601.435.108 - инструмент с максимальной резьбой М30.Данные спец принадлежности обеспечивают необходимый крутящий момент. Более долгому сроку службы способствует ударный механизм, который является V-образным. Не смотря на малый вес гайковерта, он обладает высокой ударной мощностью.