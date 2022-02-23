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Электрический импульсный гайковерт Bosch GDS 30 0.601.435.108 (860 оборотов/мин, вес 7 кг)
5.0
2
Найти аналог
Сетевые гайковерты
    Электрический импульсный гайковерт Bosch GDS 30 0.601.435.108
    Арт. Х1218719
    5.0
    2
    Электрический импульсный гайковерт Bosch GDS 30 0.601.435.108 (860 оборотов/мин, вес 7 кг)
    Электрический импульсный гайковерт Bosch GDS 30 0.601.435.108 (860 оборотов/мин, вес 7 кг)
    Электрический импульсный гайковерт Bosch GDS 30 0.601.435.108 (860 оборотов/мин, вес 7 кг)
    Электрический импульсный гайковерт Bosch GDS 30 0.601.435.108 (860 оборотов/мин, вес 7 кг)
    Электрический импульсный гайковерт Bosch GDS 30 0.601.435.108 (860 оборотов/мин, вес 7 кг)
    Электрический импульсный гайковерт Bosch GDS 30 0.601.435.108 (860 оборотов/мин, вес 7 кг)
    Электрический импульсный гайковерт Bosch GDS 30 0.601.435.108 (860 оборотов/мин, вес 7 кг)
      Электрический импульсный гайковерт Bosch GDS 30 0.601.435.108 (860 оборотов/мин, вес 7 кг)
      Электрический импульсный гайковерт Bosch GDS 30 0.601.435.108 (860 оборотов/мин, вес 7 кг)
      Электрический импульсный гайковерт Bosch GDS 30 0.601.435.108 (860 оборотов/мин, вес 7 кг)
      Электрический импульсный гайковерт Bosch GDS 30 0.601.435.108 (860 оборотов/мин, вес 7 кг)
      Электрический импульсный гайковерт Bosch GDS 30 0.601.435.108 (860 оборотов/мин, вес 7 кг)
      Электрический импульсный гайковерт Bosch GDS 30 0.601.435.108 (860 оборотов/мин, вес 7 кг)
      Электрический импульсный гайковерт Bosch GDS 30 0.601.435.108 (860 оборотов/мин, вес 7 кг)

      Электрический импульсный гайковерт Bosch GDS 30 0.601.435.108

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1218719
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		920
      Наличие реверса
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический импульсный гайковерт Bosch GDS 30 0.601.435.108 - инструмент с максимальной резьбой М30.
        Данные спец принадлежности обеспечивают необходимый крутящий момент. Более долгому сроку службы способствует ударный механизм, который является V-образным. Не смотря на малый вес гайковерта, он обладает высокой ударной мощностью.

        Преимущества

        • V - образный пазовый ударный механизм
        • Долгий срок службы
        • Высокая ударопроизводительность
        • Малый вес
        • Реверс
        • Торсионы - гарантируют соблюдение требуемого крутящего момента
        • Легкая замена насадок
        • Удобна и для левшей