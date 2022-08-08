Гайковерт DeWalt DCF 889 M2
Арт. X104804130126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Бельгия
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Родина бренда
|США
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Емкость аккумулятора, Ач
|4
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Тип аккумулятора
|Li-ion
- Аккумуляторный ударный гайковёрт DeWalt DCF 889 M2 предназначен для выполнения работ по заворачиванию и выворачиванию шурупов или гаек из различных материалов. Большой крутящий момент 418 Нм гарантирует хорошую производительность. Светодиодная подсветка ярко-белого цвета позволяет работать в условиях плохой освещённости. Магниевый корпус редуктора способствует улучшению баланса инструмента и снижению его веса. Данная модель поставляется в чемодане.
Преимущества
- Высокий крутящий момент (540 Нм) - для хорошей производительности
- 1/2" (13 мм) квадратный держатель способствует эффективной передаче крутящего момента и надёжной фиксации насадки
- Легкий доступ к ключевым компонентам инструмента благодаря модульной конструкции
- Держатель насадки: 1/2" (13 мм)
- Долгий срок эксплуатации