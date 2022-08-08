Гайковерт DeWalt DCF 889 M2

Преимущества

Высокий крутящий момент (540 Нм) - для хорошей производительности

1/2" (13 мм) квадратный держатель способствует эффективной передаче крутящего момента и надёжной фиксации насадки

Легкий доступ к ключевым компонентам инструмента благодаря модульной конструкции

Держатель насадки: 1/2" (13 мм)

Долгий срок эксплуатации

Аккумуляторный ударный гайковёрт DeWalt DCF 889 M2 предназначен для выполнения работ по заворачиванию и выворачиванию шурупов или гаек из различных материалов. Большой крутящий момент 418 Нм гарантирует хорошую производительность. Светодиодная подсветка ярко-белого цвета позволяет работать в условиях плохой освещённости. Магниевый корпус редуктора способствует улучшению баланса инструмента и снижению его веса. Данная модель поставляется в чемодане.