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Гайковерт DeWalt DCF 889 M2
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные гайковерты
    Гайковерт DeWalt DCF 889 M2
    Арт. X104804130126
    5.0
    1
    Гайковерт DeWalt DCF 889 M2
    Гайковерт DeWalt DCF 889 M2
      Гайковерт DeWalt DCF 889 M2
      Гайковерт DeWalt DCF 889 M2

      Гайковерт DeWalt DCF 889 M2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X104804130126
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Бельгия
      Родина бренда
      		США
      Емкость аккумулятора, Ач
      		4
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный ударный гайковёрт DeWalt DCF 889 M2 предназначен для выполнения работ по заворачиванию и выворачиванию шурупов или гаек из различных материалов. Большой крутящий момент 418 Нм гарантирует хорошую производительность. Светодиодная подсветка ярко-белого цвета позволяет работать в условиях плохой освещённости. Магниевый корпус редуктора способствует улучшению баланса инструмента и снижению его веса. Данная модель поставляется в чемодане. 

        Преимущества

        • Высокий крутящий момент (540 Нм) - для хорошей производительности
        • 1/2" (13 мм) квадратный держатель способствует эффективной передаче крутящего момента и надёжной фиксации насадки
        • Легкий доступ к ключевым компонентам инструмента благодаря модульной конструкции
        • Держатель насадки: 1/2" (13 мм)
        • Долгий срок эксплуатации