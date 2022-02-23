Электрический ударный гайковерт Dewalt DW 292, max частота 2700 ударов/мин

Электрический ударный гайковерт Dewalt DW 292
Арт. 77777Х10612
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Мексика
|
Родина бренда
|США
|
Мощность, Вт
|710
|
Наличие реверса
|Да
- Электрический ударный гайковерт Dewalt DW 292 - инструмент с функцией реверса.
Гайковерт обладает крутящим моментом в 440 Нм. Он сохраняется даже при реверсивном вращении. Надежность инструмента обеспечена прочностью конструкции. Комфортной работе оператора способствует прорезиненная рукоятка, которая снижает уровень вибрации.
Преимущества
- Производительность работы
- Прочный дизайн
- Реверс
- Высокая степень защиты двигателя от перегрузок
- Держатель насадок 1/2"