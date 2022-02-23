Электрический ударный гайковерт Dewalt DW 292, max частота 2700 ударов/мин

Преимущества

Производительность работы

Прочный дизайн

Реверс

Высокая степень защиты двигателя от перегрузок

Держатель насадок 1/2"

Электрический ударный гайковерт Dewalt DW 292 - инструмент с функцией реверса.Гайковерт обладает крутящим моментом в 440 Нм. Он сохраняется даже при реверсивном вращении. Надежность инструмента обеспечена прочностью конструкции. Комфортной работе оператора способствует прорезиненная рукоятка, которая снижает уровень вибрации.