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Электрический ударный гайковерт Dewalt DW 292, max частота 2700 ударов/мин
5.0
2
Найти аналог
Сетевые гайковерты
    Электрический ударный гайковерт Dewalt DW 292
    Арт. 77777Х10612
    5.0
    2
    Электрический ударный гайковерт Dewalt DW 292, max частота 2700 ударов/мин
    Электрический ударный гайковерт Dewalt DW 292, max частота 2700 ударов/мин
    Электрический ударный гайковерт Dewalt DW 292, max частота 2700 ударов/мин
      Электрический ударный гайковерт Dewalt DW 292, max частота 2700 ударов/мин
      Электрический ударный гайковерт Dewalt DW 292, max частота 2700 ударов/мин
      Электрический ударный гайковерт Dewalt DW 292, max частота 2700 ударов/мин

      Электрический ударный гайковерт Dewalt DW 292

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х10612
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Мексика
      Родина бренда
      		США
      Мощность, Вт
      		710
      Наличие реверса
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический ударный гайковерт Dewalt DW 292 - инструмент с функцией реверса.
        Гайковерт обладает крутящим моментом в 440 Нм. Он сохраняется даже при реверсивном вращении. Надежность инструмента обеспечена прочностью конструкции. Комфортной работе оператора способствует прорезиненная рукоятка, которая снижает уровень вибрации.

        Преимущества

        • Производительность работы
        • Прочный дизайн
        • Реверс
        • Высокая степень защиты двигателя от перегрузок
        • Держатель насадок 1/2"