Гайковерт ударный Hitachi WR 16 SA (вес инструмента 2,9 кг)

Гайковерт ударный Hitachi WR 16 SA
Арт. Х1218717
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Мощность, Вт
|450
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Наличие реверса
|Да
- Ударный гайковерт Hitachi (Хитачи) WR 16 SA используется для затягивания и ослабления болтов и гаек. Применяется как в быту, так и в строительстве. Регулируя крутящий момент и направление вращения, можно осуществить целый ряд ремонтно-строительных операций.
Преимущества
- Заворачивание болтов размером: обыкновенные болты - М12-М22; высокопрочные болты - М12-М16
- Высокая точность и удобство работы с дополнительной боковой рукояткой (идет в комплекте с ударным гайковертом Hitachi WR 16 SA)