Гайковерт ударный Hitachi WR 16 SA (вес инструмента 2,9 кг)

Преимущества

Ударный гайковерт Hitachi (Хитачи) WR 16 SA используется для затягивания и ослабления болтов и гаек. Применяется как в быту, так и в строительстве. Регулируя крутящий момент и направление вращения, можно осуществить целый ряд ремонтно-строительных операций.