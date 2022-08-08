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Гайковерт ударный Hitachi WR 16 SA (вес инструмента 2,9 кг)
5.0
1
Найти аналог
Сетевые гайковерты
    Гайковерт ударный Hitachi WR 16 SA
    Арт. Х1218717
    5.0
    1
    Гайковерт ударный Hitachi WR 16 SA (вес инструмента 2,9 кг)
    Гайковерт ударный Hitachi WR 16 SA (вес инструмента 2,9 кг)
    Гайковерт ударный Hitachi WR 16 SA (вес инструмента 2,9 кг)
    Гайковерт ударный Hitachi WR 16 SA (вес инструмента 2,9 кг)
    Гайковерт ударный Hitachi WR 16 SA (вес инструмента 2,9 кг)
      Гайковерт ударный Hitachi WR 16 SA (вес инструмента 2,9 кг)
      Гайковерт ударный Hitachi WR 16 SA (вес инструмента 2,9 кг)
      Гайковерт ударный Hitachi WR 16 SA (вес инструмента 2,9 кг)
      Гайковерт ударный Hitachi WR 16 SA (вес инструмента 2,9 кг)
      Гайковерт ударный Hitachi WR 16 SA (вес инструмента 2,9 кг)

      Гайковерт ударный Hitachi WR 16 SA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1218717
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Мощность, Вт
      		450
      Наличие реверса
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударный гайковерт Hitachi (Хитачи) WR 16 SA используется для затягивания и ослабления болтов и гаек. Применяется как в быту, так и в строительстве. Регулируя крутящий момент и направление вращения, можно осуществить целый ряд ремонтно-строительных операций.

        Преимущества

        • Заворачивание болтов размером: обыкновенные болты - М12-М22; высокопрочные болты - М12-М16
        • Высокая точность и удобство работы с дополнительной боковой рукояткой (идет в комплекте с ударным гайковертом Hitachi WR 16 SA)