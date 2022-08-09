Сетевой гайковерт Hitachi WR22SA (крутящий момент 610 Нм, вес инструмента 5 кг)

Преимущества

Гайковерт мощный, имеет высокий максимальный вращающий момент 610 Нм, что позволяет работать с твердыми материалами

Оснащен наружной четырехгранной головкой 3/4 дюйма

Ударный гайковерт Hitachi (Хитачи) WR22SA предназначен для затяжки и ослабления крепёжных элементов (гайки, болты), резьбовых соединений, монтажа колес на автомобилях. Гайковерт предназначен для использования с питанием от сети 220В, потребляемая мощность при непрерывной работе 850 Вт.