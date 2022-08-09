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Сетевой гайковерт Hitachi WR22SA (крутящий момент 610 Нм, вес инструмента 5 кг)
4.0
1
Найти аналог
Сетевые гайковерты
    Сетевой гайковерт Hitachi WR22SA
    Арт. Х12493
    4.0
    1
    Сетевой гайковерт Hitachi WR22SA (крутящий момент 610 Нм, вес инструмента 5 кг)

      Сетевой гайковерт Hitachi WR22SA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12493
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Родина бренда
      		Япония
      Мощность, Вт
      		850
      Наличие реверса
      		Нет
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ударный гайковерт Hitachi (Хитачи) WR22SA предназначен для затяжки и ослабления крепёжных элементов (гайки, болты), резьбовых соединений, монтажа колес на автомобилях. Гайковерт предназначен для использования с питанием от сети 220В, потребляемая мощность при непрерывной работе 850 Вт.

        Преимущества

        • Гайковерт мощный, имеет высокий максимальный вращающий момент 610 Нм, что позволяет работать с твердыми материалами
        • Оснащен наружной четырехгранной головкой 3/4 дюйма