Сетевой гайковерт Hitachi WR22SA (крутящий момент 610 Нм, вес инструмента 5 кг)

Сетевой гайковерт Hitachi WR22SA
Арт. Х12493
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Япония
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Мощность, Вт
|850
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Наличие реверса
|Нет
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Частота, Гц
|50
- Ударный гайковерт Hitachi (Хитачи) WR22SA предназначен для затяжки и ослабления крепёжных элементов (гайки, болты), резьбовых соединений, монтажа колес на автомобилях. Гайковерт предназначен для использования с питанием от сети 220В, потребляемая мощность при непрерывной работе 850 Вт.
Преимущества
- Гайковерт мощный, имеет высокий максимальный вращающий момент 610 Нм, что позволяет работать с твердыми материалами
- Оснащен наружной четырехгранной головкой 3/4 дюйма