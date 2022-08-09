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Гайковерт Makita BTW 251 RFE
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные гайковерты
    Гайковерт Makita BTW 251 RFE
    Арт. Х1218724
    5.0
    1
    Гайковерт Makita BTW 251 RFE
    Гайковерт Makita BTW 251 RFE
    Гайковерт Makita BTW 251 RFE
    Гайковерт Makita BTW 251 RFE
      Гайковерт Makita BTW 251 RFE
      Гайковерт Makita BTW 251 RFE
      Гайковерт Makita BTW 251 RFE
      Гайковерт Makita BTW 251 RFE

      Гайковерт Makita BTW 251 RFE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1218724
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Емкость аккумулятора, Ач
      		3
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гайковерт Makita (Макита) BTW 251 RFE используется для закручивания различных крепежных элементов. Малый вес и небольшие размеры способствуют длительной работе. Встроенная подсветка обеспечивает работу в слабоосвещенных местах.

        Преимущества

        • Li-Ion аккумулятор
        • Невероятно мощный крутящий момент до 230 Нм
        • Способен заворачивать стандартные болты М10-М16 и высокопрочные болты М10-М14
        • Встроенная диодная подсветка
        • Регулировка числа оборотов
        • Наличие удара