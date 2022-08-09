Гайковерт Makita BTW 251 RFE

Преимущества

Li-Ion аккумулятор

Невероятно мощный крутящий момент до 230 Нм

Способен заворачивать стандартные болты М10-М16 и высокопрочные болты М10-М14

Встроенная диодная подсветка

Регулировка числа оборотов

Наличие удара

Гайковерт Makita (Макита) BTW 251 RFE используется для закручивания различных крепежных элементов. Малый вес и небольшие размеры способствуют длительной работе. Встроенная подсветка обеспечивает работу в слабоосвещенных местах.