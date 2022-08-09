Гайковерт Makita BTW 251 RFE
Арт. Х1218724
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Емкость аккумулятора, Ач
|3
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Тип аккумулятора
|Li-ion
- Гайковерт Makita (Макита) BTW 251 RFE используется для закручивания различных крепежных элементов. Малый вес и небольшие размеры способствуют длительной работе. Встроенная подсветка обеспечивает работу в слабоосвещенных местах.
Преимущества
- Li-Ion аккумулятор
- Невероятно мощный крутящий момент до 230 Нм
- Способен заворачивать стандартные болты М10-М16 и высокопрочные болты М10-М14
- Встроенная диодная подсветка
- Регулировка числа оборотов
- Наличие удара