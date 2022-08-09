Аккумуляторный гайковерт Makita DTW 250 RME
Арт. X104804130139
Характеристики
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Производитель
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Наличие реверса
|Да
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Емкость аккумулятора, Ач
|4
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Тип аккумулятора
|Li-ion
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Напряжение аккумулятора, В
|14.4
- Аккумуляторный гайковерт Makita DTW250RME - легкий и компактный инструмент с новым мотором с четырьмя магнитами обеспечивает высокую мощность. Благодаря встроенной подсветке, можно работать даже при плохом освещении. Прорезиненная рукоятка способствует комфортной работе.
Преимущества
- Прорезиненная рукоятка - для надежного хвата
- Электронная регулировка числа оборотов
- Подсветка рабочей зоны
- Максимальный размер крепежа: стандартный болт M10 - M16, высокопрочный болт М10 - М14
- Фосфоресцирующее кольцо на передней части корпуса
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Чемодан - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторного гайковерта Makita DTW250RME