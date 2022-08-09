Аккумуляторный гайковерт Makita DTW 250 RME

Преимущества

Прорезиненная рукоятка - для надежного хвата

Электронная регулировка числа оборотов

Подсветка рабочей зоны

Максимальный размер крепежа: стандартный болт M10 - M16, высокопрочный болт М10 - М14

Фосфоресцирующее кольцо на передней части корпуса

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Чемодан - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторного гайковерта Makita DTW250RME

Аккумуляторный гайковерт Makita DTW250RME - легкий и компактный инструмент с новым мотором с четырьмя магнитами обеспечивает высокую мощность. Благодаря встроенной подсветке, можно работать даже при плохом освещении. Прорезиненная рукоятка способствует комфортной работе.