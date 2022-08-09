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Аккумуляторный гайковерт Makita DTW 250 RME
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные гайковерты
    Аккумуляторный гайковерт Makita DTW 250 RME
    Арт. X104804130139
    5.0
    1
    Аккумуляторный гайковерт Makita DTW 250 RME
    Аккумуляторный гайковерт Makita DTW 250 RME
      Аккумуляторный гайковерт Makita DTW 250 RME
      Аккумуляторный гайковерт Makita DTW 250 RME

      Аккумуляторный гайковерт Makita DTW 250 RME

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X104804130139
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Наличие реверса
      		Да
      Емкость аккумулятора, Ач
      		4
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Напряжение аккумулятора, В
      		14.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный гайковерт Makita DTW250RME - легкий и компактный инструмент с новым мотором с четырьмя магнитами обеспечивает высокую мощность. Благодаря встроенной подсветке, можно работать даже при плохом освещении. Прорезиненная рукоятка способствует комфортной работе. 

        Преимущества

        • Прорезиненная рукоятка - для надежного хвата
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Подсветка рабочей зоны
        • Максимальный размер крепежа: стандартный болт M10 - M16, высокопрочный болт М10 - М14
        • Фосфоресцирующее кольцо на передней части корпуса
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Чемодан - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторного гайковерта Makita DTW250RME