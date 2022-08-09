Гайковерт Metabo PowerImpact 12 6000935001
Арт. 77777Х106208
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Емкость аккумулятора, Ач
|1.5
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Тип аккумулятора
|Li-ion
- Аккумуляторный гайковерт Metabo PowerImpact 12 600093500 предназначен для закручивания/ выкручивания крепежных элементов. Инструмент имеет малый вес (всего 1 кг вместе с аккумулятором), поэтому его удобно взять с собой на дачу, в сад или в гараж для проведения ремонтных работ. Есть система контроля нагрузок - при выходе, например, температуры за установленные границы инструмент автоматически отключается.
Преимущества
- Электроника Variospeed (V)
- Многофункциональная система контроля для защиты машины и аккумуляторного блока
- Работа с низкой отдачей
- Малый вес
- Быстрая замена оснастки