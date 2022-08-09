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Гайковерт Metabo PowerImpact 12 6000935001
4.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные гайковерты
    Гайковерт Metabo PowerImpact 12 6000935001
    Арт. 77777Х106208
    4.0
    1
    Гайковерт Metabo PowerImpact 12 6000935001

      Гайковерт Metabo PowerImpact 12 6000935001

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106208
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Емкость аккумулятора, Ач
      		1.5
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный гайковерт Metabo PowerImpact 12 600093500 предназначен для закручивания/ выкручивания крепежных элементов. Инструмент имеет малый вес (всего 1 кг вместе с аккумулятором), поэтому его удобно взять с собой на дачу, в сад или в гараж для проведения ремонтных работ. Есть система контроля нагрузок - при выходе, например, температуры за установленные границы инструмент автоматически отключается.

        Преимущества

        • Электроника Variospeed (V)
        • Многофункциональная система контроля для защиты машины и аккумуляторного блока
        • Работа с низкой отдачей
        • Малый вес
        • Быстрая замена оснастки