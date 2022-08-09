Аккумуляторный гайковерт Metabo SSW 18 LTX 200 602195850
Арт. X104804130131
Характеристики
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Производитель
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Наличие реверса
|Нет
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Емкость аккумулятора, Ач
|4
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Тип аккумулятора
|Li-ion
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Напряжение аккумулятора, В
|18
- Аккумуляторный гайковерт Metabo SSW 18 LTX 200 - компактный инструмент с высокопроизводительными характеристиками, предназначенный для быстрого заворачивания и отворачивания гаек и болтов.
Преимущества
- Трехскоростной редуктор - для широкого спектра работ
- Крутящий момент: 100/140/210 Нм
- Малый вес (1.4 кг)
- Зажим инструмента: внешний четырехгранник 1/2" (12,70 мм)
- Работа почти без отдачи
- Высокий крутящий момент
- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
- Многофункциональная система контроля для защиты машины и аккумуляторного блока
- Прочные аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда