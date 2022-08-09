Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторный гайковерт Metabo SSW 18 LTX 200 602195850
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные гайковерты
    Аккумуляторный гайковерт Metabo SSW 18 LTX 200 602195850
    Арт. X104804130131
    5.0
    1
    Аккумуляторный гайковерт Metabo SSW 18 LTX 200 602195850

      Аккумуляторный гайковерт Metabo SSW 18 LTX 200 602195850

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X104804130131
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Наличие реверса
      		Нет
      Емкость аккумулятора, Ач
      		4
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Напряжение аккумулятора, В
      		18
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный гайковерт Metabo SSW 18 LTX 200 - компактный инструмент с высокопроизводительными характеристиками, предназначенный для быстрого заворачивания и отворачивания гаек и болтов. 

        Преимущества

        • Трехскоростной редуктор - для широкого спектра работ
        • Крутящий момент: 100/140/210 Нм
        • Малый вес (1.4 кг)
        • Зажим инструмента: внешний четырехгранник 1/2" (12,70 мм)
        • Работа почти без отдачи
        • Высокий крутящий момент
        • Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
        • Многофункциональная система контроля для защиты машины и аккумуляторного блока
        • Прочные аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда