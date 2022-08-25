Пневмогайковерт Jonnesway JAI-6225-8, 1" DR
Арт. jonnesway_4968
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Давление, атм
|6.2
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Набор головок в комплекте
|Нет
- Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-6225-8 - это инструмент, сконструированный для промышленного использования, работающий на сжатом воздухе. Область применения - заворачивание/отворачивание крепежных элементов. Благодаря удлиненному шпинделю, можно работать в таких местах, к которым не подберешься с обычным гайковертом.
Преимущества
- Хорошая производительность, благодаря большому числу оборотов (3000 об/мин) и высокому крутящему моменту (3388 Нм)
- Подвод воздуха от пневмолинии через вставной ниппель выполнен в основной рукоятке - для более удобного пользования гайковертом
- Для легкого выкручивания винтов из материала, инструмент оснащен функцией реверса
- Инструмент оснащен двумя замкнутыми рукоятками - для более надежного удержания при работе
- Удлиненный шпиндель - для работы в труднодоступных местах