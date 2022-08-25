Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пневмогайковерт Jonnesway JAI-6225-8, 1" DR
5.0
1
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Пневмогайковерт Jonnesway JAI-6225-8, 1" DR
    Арт. jonnesway_4968
    5.0
    1
    Пневмогайковерт Jonnesway JAI-6225-8, 1" DR
    Пневмогайковерт Jonnesway JAI-6225-8, 1" DR
    Пневмогайковерт Jonnesway JAI-6225-8, 1" DR
    Пневмогайковерт Jonnesway JAI-6225-8, 1" DR
    Пневмогайковерт Jonnesway JAI-6225-8, 1" DR
      Пневмогайковерт Jonnesway JAI-6225-8, 1" DR
      Пневмогайковерт Jonnesway JAI-6225-8, 1" DR
      Пневмогайковерт Jonnesway JAI-6225-8, 1" DR
      Пневмогайковерт Jonnesway JAI-6225-8, 1" DR
      Пневмогайковерт Jonnesway JAI-6225-8, 1" DR

      Пневмогайковерт Jonnesway JAI-6225-8, 1" DR

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_4968
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Давление, атм
      		6.2
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-6225-8 - это инструмент, сконструированный для промышленного использования, работающий на сжатом воздухе. Область применения - заворачивание/отворачивание крепежных элементов. Благодаря удлиненному шпинделю, можно работать в таких местах, к которым не подберешься с обычным гайковертом.

        Преимущества

        • Хорошая производительность, благодаря большому числу оборотов (3000 об/мин) и высокому крутящему моменту (3388 Нм)
        • Подвод воздуха от пневмолинии через вставной ниппель выполнен в основной рукоятке - для более удобного пользования гайковертом
        • Для легкого выкручивания винтов из материала, инструмент оснащен функцией реверса
        • Инструмент оснащен двумя замкнутыми рукоятками - для более надежного удержания при работе
        • Удлиненный шпиндель - для работы в труднодоступных местах