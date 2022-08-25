Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-0803, 1" DR, 3500 об/мин

Преимущества

Хорошая производительность, благодаря большому числу оборотов (3500 об/мин) и высокому крутящему моменту (2445 Нм)

Подвод воздуха от пневмолинии через вставной ниппель выполнен в рукоятке - для более удобного пользования гайковертом

Для легкого выкручивания винтов из материала, инструмент оснащен функцией реверса

Инструмент оснащен двумя рукоятками - для более надежного удержания при работе

Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-0803 - это инструмент, сконструированный для промышленного использования, работающий на сжатом воздухе. Область применения - заворачивание/отворачивание крепежных элементов. Высокий крутящий момент - 2445 Нм и регулируемый расход воздуха (от 6,3 до 8 атмосфер) - для большей производительности.