Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-1054, 1/2" DR
Арт. jonnesway_4946
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Давление, атм
|6.2
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Набор головок в комплекте
|Нет
- Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-1054 - это инструмент, сконструированный для промышленного использования, работающий на сжатом воздухе. Область применения - заворачивание/отворачивание крепежных элементов. Инструмент прост и удобен в эксплуатации, благодаря небольшому весу и несложным элементам управления.
Преимущества
- Хорошая производительность, благодаря большому числу оборотов (8000 об/мин) и высокому крутящему моменту (920 Нм)
- Подвод воздуха от пневмолинии через вставной ниппель выполнен в рукоятке - для более удобного пользования гайковертом
- Для легкого выкручивания винтов из материала, инструмент оснащен функцией реверса
- Основная рукоятка имеет выступ на основании - для надежного удержания инструмента и предотвращения его выскальзывания