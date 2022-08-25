Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-1044, 1/2" DR, 7000 об/мин

Преимущества

Хорошая производительность, благодаря большому числу оборотов (8000 об/мин) и высокому крутящему моменту (780 Нм)

Подвод воздуха от пневмолинии через вставной ниппель выполнен в рукоятке - для более удобного пользования гайковертом

Для легкого выкручивания винтов из материала, инструмент оснащен функцией реверса

Основная рукоятка имеет выступ на основании - для надежного удержания инструмента и предотвращения его выскальзывания

Ударный пневмогайковерт Jonnesway JAI-1044 - это инструмент, сконструированный для промышленного использования, работающий на сжатом воздухе. Область применения - заворачивание/отворачивание крепежных элементов. Рукоятка с мягкой накладкой и ребристой поверхностью - для комфортной работы оператора.