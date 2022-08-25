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Гайковерт пневматический Thorvik, 1" DR, 3600 об/мин, 3260 Nm и головки торцевые ударные 1" DR, 32, 33 мм, AIWS124
5.0
1
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Гайковерт пневматический Thorvik, 1" DR, 3600 об/мин, 3260 Nm и головки торцевые ударные 1" DR, 32, 33 мм, AIWS124
    Арт. thorvik_8182
    5.0
    1
    Гайковерт пневматический Thorvik, 1" DR, 3600 об/мин, 3260 Nm и головки торцевые ударные 1" DR, 32, 33 мм, AIWS124
    Гайковерт пневматический Thorvik, 1" DR, 3600 об/мин, 3260 Nm и головки торцевые ударные 1" DR, 32, 33 мм, AIWS124
    Гайковерт пневматический Thorvik, 1" DR, 3600 об/мин, 3260 Nm и головки торцевые ударные 1" DR, 32, 33 мм, AIWS124
      Гайковерт пневматический Thorvik, 1" DR, 3600 об/мин, 3260 Nm и головки торцевые ударные 1" DR, 32, 33 мм, AIWS124
      Гайковерт пневматический Thorvik, 1" DR, 3600 об/мин, 3260 Nm и головки торцевые ударные 1" DR, 32, 33 мм, AIWS124
      Гайковерт пневматический Thorvik, 1" DR, 3600 об/мин, 3260 Nm и головки торцевые ударные 1" DR, 32, 33 мм, AIWS124

      Гайковерт пневматический Thorvik, 1" DR, 3600 об/мин, 3260 Nm и головки торцевые ударные 1" DR, 32, 33 мм, AIWS124

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. thorvik_8182
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Давление, атм
      		6.5
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневматический гайковерт THORVIK AIWS124 52207 пригодится при слесарно-монтажных операциях с высоконагруженными резьбовыми соединениями. Пневмодвигатель обладает высокой устойчивостью к перегрузкам и большим рабочим ресурсом.

        Преимущества

        • Удлиненный шпиндель инструмента позволяет работать в местах с ограниченным доступом
        • Механизм привода - безосевой молот
        • Изделие поставляется в индивидуальном пластиковом кейсе с набором монтажных аксессуаров и торцевыми головками 1"DR 32 и 33 мм