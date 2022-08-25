Гайковерт пневматический Thorvik, 1" DR, 3600 об/мин, 3260 Nm и головки торцевые ударные 1" DR, 32, 33 мм, AIWS124
Арт. thorvik_8182
Гайковерт пневматический Thorvik, 1" DR, 3600 об/мин, 3260 Nm и головки торцевые ударные 1" DR, 32, 33 мм, AIWS124
Арт. thorvik_8182
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Давление, атм
|6.5
|
Набор головок в комплекте
|Нет
- Пневматический гайковерт THORVIK AIWS124 52207 пригодится при слесарно-монтажных операциях с высоконагруженными резьбовыми соединениями. Пневмодвигатель обладает высокой устойчивостью к перегрузкам и большим рабочим ресурсом.
Преимущества
- Удлиненный шпиндель инструмента позволяет работать в местах с ограниченным доступом
- Механизм привода - безосевой молот
- Изделие поставляется в индивидуальном пластиковом кейсе с набором монтажных аксессуаров и торцевыми головками 1"DR 32 и 33 мм