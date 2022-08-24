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Гайковерт пневматический Thorvik, 1" DR, 4200 об/мин, 2180 Nm и головки торцевые ударные, 1" DR, 32, 33 мм, AIWS125
5.0
1
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Гайковерт пневматический Thorvik, 1" DR, 4200 об/мин, 2180 Nm и головки торцевые ударные, 1" DR, 32, 33 мм, AIWS125
    Арт. thorvik_8181
    5.0
    1
    Гайковерт пневматический Thorvik, 1" DR, 4200 об/мин, 2180 Nm и головки торцевые ударные, 1" DR, 32, 33 мм, AIWS125
    Гайковерт пневматический Thorvik, 1" DR, 4200 об/мин, 2180 Nm и головки торцевые ударные, 1" DR, 32, 33 мм, AIWS125
    Гайковерт пневматический Thorvik, 1" DR, 4200 об/мин, 2180 Nm и головки торцевые ударные, 1" DR, 32, 33 мм, AIWS125
      Гайковерт пневматический Thorvik, 1" DR, 4200 об/мин, 2180 Nm и головки торцевые ударные, 1" DR, 32, 33 мм, AIWS125
      Гайковерт пневматический Thorvik, 1" DR, 4200 об/мин, 2180 Nm и головки торцевые ударные, 1" DR, 32, 33 мм, AIWS125
      Гайковерт пневматический Thorvik, 1" DR, 4200 об/мин, 2180 Nm и головки торцевые ударные, 1" DR, 32, 33 мм, AIWS125

      Гайковерт пневматический Thorvik, 1" DR, 4200 об/мин, 2180 Nm и головки торцевые ударные, 1" DR, 32, 33 мм, AIWS125

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. thorvik_8181
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Давление, атм
      		6.5
      Набор головок в комплекте
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневматический гайковерт THORVIK AIWS125 52206 служит для выполнения работ по затяжке крепежных элементов. Он широко используется на станциях технического обслуживания и в автомобильных мастерских.

        Преимущества

        • Инструмент обладает удлиненным шпинделем, благодаря которому можно работать даже в труднодоступных местах
        • Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам и обеспечивает высокий рабочий ресурс
        • Механизм привода - безосевой молот
        • Изделие поставляется в индивидуальном пластиковом кейсе с набором монтажных аксессуаров и торцевыми головками 1"DR 32 и 33 мм