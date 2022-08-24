Гайковерт пневматический Thorvik, 1" DR, 4200 об/мин, 2180 Nm и головки торцевые ударные, 1" DR, 32, 33 мм, AIWS125

Преимущества

Инструмент обладает удлиненным шпинделем, благодаря которому можно работать даже в труднодоступных местах

Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам и обеспечивает высокий рабочий ресурс

Механизм привода - безосевой молот

Изделие поставляется в индивидуальном пластиковом кейсе с набором монтажных аксессуаров и торцевыми головками 1"DR 32 и 33 мм

Пневматический гайковерт THORVIK AIWS125 52206 служит для выполнения работ по затяжке крепежных элементов. Он широко используется на станциях технического обслуживания и в автомобильных мастерских.