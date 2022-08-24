Гайковерт пневматический Thorvik, 1" DR, 4200 об/мин, 2180 Nm и головки торцевые ударные, 1" DR, 32, 33 мм, AIWS125
Арт. thorvik_8181
Гайковерт пневматический Thorvik, 1" DR, 4200 об/мин, 2180 Nm и головки торцевые ударные, 1" DR, 32, 33 мм, AIWS125
Арт. thorvik_8181
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Давление, атм
|6.5
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Набор головок в комплекте
|Да
- Пневматический гайковерт THORVIK AIWS125 52206 служит для выполнения работ по затяжке крепежных элементов. Он широко используется на станциях технического обслуживания и в автомобильных мастерских.
Преимущества
- Инструмент обладает удлиненным шпинделем, благодаря которому можно работать даже в труднодоступных местах
- Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам и обеспечивает высокий рабочий ресурс
- Механизм привода - безосевой молот
- Изделие поставляется в индивидуальном пластиковом кейсе с набором монтажных аксессуаров и торцевыми головками 1"DR 32 и 33 мм