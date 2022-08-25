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Гайковерт пневматический Thorvik, 3/4" DR, 4000 об/мин, 1600 Nm, AIW3416
5.0
1
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Гайковерт пневматический Thorvik, 3/4" DR, 4000 об/мин, 1600 Nm, AIW3416
    Арт. thorvik_8180
    5.0
    1
    Гайковерт пневматический Thorvik, 3/4" DR, 4000 об/мин, 1600 Nm, AIW3416
    Гайковерт пневматический Thorvik, 3/4" DR, 4000 об/мин, 1600 Nm, AIW3416
    Гайковерт пневматический Thorvik, 3/4" DR, 4000 об/мин, 1600 Nm, AIW3416
      Гайковерт пневматический Thorvik, 3/4" DR, 4000 об/мин, 1600 Nm, AIW3416
      Гайковерт пневматический Thorvik, 3/4" DR, 4000 об/мин, 1600 Nm, AIW3416
      Гайковерт пневматический Thorvik, 3/4" DR, 4000 об/мин, 1600 Nm, AIW3416

      Гайковерт пневматический Thorvik, 3/4" DR, 4000 об/мин, 1600 Nm, AIW3416

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. thorvik_8180
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Давление, атм
      		6.3
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневматический гайковерт Thorvik AIW3416M 3/4DR 52749 используется для обслуживания среднего коммерческого транспорта. Надежный пневматический двигатель обеспечивает высокий рабочий ресурс. Металлический корпус инструмента надежно защищает внутренние узлы от повреждений. Ударный механизм Twin Hammer позволяет работать с приржавевшими и закисшими крепежными элементами.

        Преимущества

        • Высокий момент затяжки
        • Увеличенная мощность и высокая скорость работы
        • Устойчивость Thorvik AIW3416M 3/4DR 52749 к перегрузкам благодаря пневматическому двигателю
        • Гораздо больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе