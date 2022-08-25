Гайковерт пневматический Thorvik, 3/4" DR, 4000 об/мин, 1600 Nm, AIW3416

Преимущества

Высокий момент затяжки

Увеличенная мощность и высокая скорость работы

Устойчивость Thorvik AIW3416M 3/4DR 52749 к перегрузкам благодаря пневматическому двигателю

Гораздо больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе

Пневматический гайковерт Thorvik AIW3416M 3/4DR 52749 используется для обслуживания среднего коммерческого транспорта. Надежный пневматический двигатель обеспечивает высокий рабочий ресурс. Металлический корпус инструмента надежно защищает внутренние узлы от повреждений. Ударный механизм Twin Hammer позволяет работать с приржавевшими и закисшими крепежными элементами.