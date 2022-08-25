Гайковерт пневматический Thorvik, 3/4" DR, 4000 об/мин, 1600 Nm, AIW3416
Арт. thorvik_8180
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Давление, атм
|6.3
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Набор головок в комплекте
|Нет
- Пневматический гайковерт Thorvik AIW3416M 3/4DR 52749 используется для обслуживания среднего коммерческого транспорта. Надежный пневматический двигатель обеспечивает высокий рабочий ресурс. Металлический корпус инструмента надежно защищает внутренние узлы от повреждений. Ударный механизм Twin Hammer позволяет работать с приржавевшими и закисшими крепежными элементами.
Преимущества
- Высокий момент затяжки
- Увеличенная мощность и высокая скорость работы
- Устойчивость Thorvik AIW3416M 3/4DR 52749 к перегрузкам благодаря пневматическому двигателю
- Гораздо больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе