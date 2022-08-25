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Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11281, 1/2 DR, 8000 об/мин
4.0
1
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11281, 1/2 DR, 8000 об/мин
    Арт. ombratools_2610
    4.0
    1
    Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11281, 1/2 DR, 8000 об/мин
    Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11281, 1/2 DR, 8000 об/мин
    Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11281, 1/2 DR, 8000 об/мин
    Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11281, 1/2 DR, 8000 об/мин
    Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11281, 1/2 DR, 8000 об/мин
    Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11281, 1/2 DR, 8000 об/мин
    Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11281, 1/2 DR, 8000 об/мин
    Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11281, 1/2 DR, 8000 об/мин
      Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11281, 1/2 DR, 8000 об/мин
      Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11281, 1/2 DR, 8000 об/мин
      Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11281, 1/2 DR, 8000 об/мин
      Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11281, 1/2 DR, 8000 об/мин
      Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11281, 1/2 DR, 8000 об/мин
      Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11281, 1/2 DR, 8000 об/мин
      Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11281, 1/2 DR, 8000 об/мин
      Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11281, 1/2 DR, 8000 об/мин

      Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11281, 1/2 DR, 8000 об/мин

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ombratools_2610
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Давление, атм
      		6.3
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневматический ударный гайковерт Ombra OMP11281 работает на сжатом воздухе и применяется в для закручивания и откручивания крепежных элементов. Этот гайковерт обладает высоким максимальным моментом затяжки, который составляет 815 Нм. Пневматический гайковерт оснащен ударным механизмом "двойной молот". Вес инструмента составляет 2.63 кг.

        Преимущества

        • Высокая производительность, благодаря большому числу оборотов (8000 об/мин) и высокому крутящему моменту (750 Нм)
        • Подвод воздуха от пневмолинии через вставной ниппель выполнен в рукоятке - для более удобного использования
        • Высокоскоростной двигатель
        • Низкий уровень шума и вибрации
        • Дифференцированный крутящий момент
        • Инструмент оснащен функцией реверса