Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11281, 1/2 DR, 8000 об/мин

Преимущества

Высокая производительность, благодаря большому числу оборотов (8000 об/мин) и высокому крутящему моменту (750 Нм)

Подвод воздуха от пневмолинии через вставной ниппель выполнен в рукоятке - для более удобного использования

Высокоскоростной двигатель

Низкий уровень шума и вибрации

Дифференцированный крутящий момент

Инструмент оснащен функцией реверса

Пневматический ударный гайковерт Ombra OMP11281 работает на сжатом воздухе и применяется в для закручивания и откручивания крепежных элементов. Этот гайковерт обладает высоким максимальным моментом затяжки, который составляет 815 Нм. Пневматический гайковерт оснащен ударным механизмом "двойной молот". Вес инструмента составляет 2.63 кг.