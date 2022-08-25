Пневматический гайковерт ударный Ombra OMP11281, 1/2 DR, 8000 об/мин
Арт. ombratools_2610
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Давление, атм
|6.3
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Набор головок в комплекте
|Нет
- Пневматический ударный гайковерт Ombra OMP11281 работает на сжатом воздухе и применяется в для закручивания и откручивания крепежных элементов. Этот гайковерт обладает высоким максимальным моментом затяжки, который составляет 815 Нм. Пневматический гайковерт оснащен ударным механизмом "двойной молот". Вес инструмента составляет 2.63 кг.
Преимущества
- Высокая производительность, благодаря большому числу оборотов (8000 об/мин) и высокому крутящему моменту (750 Нм)
- Подвод воздуха от пневмолинии через вставной ниппель выполнен в рукоятке - для более удобного использования
- Высокоскоростной двигатель
- Низкий уровень шума и вибрации
- Дифференцированный крутящий момент
- Инструмент оснащен функцией реверса