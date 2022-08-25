Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-1138L с удлиненным приводом, композитный, 1" DR, 2712 Нм, 5000 об/мин

Преимущества

Основная рукоятка оснащена виброгасящими накладками

Вспомогательную рукоятку можно установить в нужном для оператора положении

Данная модель меньше инструментов с аналогичными характеристиками

Гораздо больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе

Экономически оптимален с точки зрения использования инструмента в течении длительного промежутка времени

Устойчивость к перегрузкам благодаря пневмодвигателю

Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса

Пневматический гайковерт Jonnesway JAI-1138 49031 работает с высоконагруженными соединениями благодаря исключительно высокому значению крутящего момента - 2712 Нм. Мощный двигатель разгоняет скорость вращения шпинделя до 5000 оборотов в минуту и обеспечивает отличную производительность. Корпус инструмента изготовлен из прочных композитных материалов, поэтому он обладает высокой ударостойкостью при значительно меньшем весе по сравнению с другими пневмогайковертами - разница составляет 8 - 10 кг. Это существенно снижает энергоемкость рабочего процесса.