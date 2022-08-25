Ударный пневмогайковерт Thorvik AIW12717, 1/2
Арт. thorvik_8689
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Давление, атм
|6.3
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Набор головок в комплекте
|Нет
- Ударный пневматический гайковерт THORVIK AIW12717 52482 используется в автосервисах, производственных цехах и ремонтных мастерских. Надежный пневмодвигатель обеспечивает высокий рабочий ресурс. Цельнометаллический корпус инструмента надежно защищает внутренние узлы от повреждений. Ударный механизм Twin Hammer позволяет работать с приржавевшими и закисшими крепежными элементами.
Преимущества
- Высокий момент затяжки
- Увеличенная мощность и высокая скорость работы
- Устойчивость THORVIK AIW12717 52482 к перегрузкам благодаря пневмодвигателю
- Гораздо больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе