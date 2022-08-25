Ударный пневмогайковерт Thorvik AIW12717, 1/2

Преимущества

Высокий момент затяжки

Увеличенная мощность и высокая скорость работы

Устойчивость THORVIK AIW12717 52482 к перегрузкам благодаря пневмодвигателю

Гораздо больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе

Ударный пневматический гайковерт THORVIK AIW12717 52482 используется в автосервисах, производственных цехах и ремонтных мастерских. Надежный пневмодвигатель обеспечивает высокий рабочий ресурс. Цельнометаллический корпус инструмента надежно защищает внутренние узлы от повреждений. Ударный механизм Twin Hammer позволяет работать с приржавевшими и закисшими крепежными элементами.