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Ударный пневмогайковерт Thorvik AIW12717, 1/2
5.0
1
Найти аналог
Пневматические гайковерты
    Ударный пневмогайковерт Thorvik AIW12717, 1/2
    Арт. thorvik_8689
    5.0
    1
    Ударный пневмогайковерт Thorvik AIW12717, 1/2
    Ударный пневмогайковерт Thorvik AIW12717, 1/2
    Ударный пневмогайковерт Thorvik AIW12717, 1/2
    Ударный пневмогайковерт Thorvik AIW12717, 1/2
    Ударный пневмогайковерт Thorvik AIW12717, 1/2
    Ударный пневмогайковерт Thorvik AIW12717, 1/2
      Ударный пневмогайковерт Thorvik AIW12717, 1/2
      Ударный пневмогайковерт Thorvik AIW12717, 1/2
      Ударный пневмогайковерт Thorvik AIW12717, 1/2
      Ударный пневмогайковерт Thorvik AIW12717, 1/2
      Ударный пневмогайковерт Thorvik AIW12717, 1/2
      Ударный пневмогайковерт Thorvik AIW12717, 1/2

      Ударный пневмогайковерт Thorvik AIW12717, 1/2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. thorvik_8689
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Давление, атм
      		6.3
      Набор головок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ударный пневматический гайковерт THORVIK AIW12717 52482 используется в автосервисах, производственных цехах и ремонтных мастерских. Надежный пневмодвигатель обеспечивает высокий рабочий ресурс. Цельнометаллический корпус инструмента надежно защищает внутренние узлы от повреждений. Ударный механизм Twin Hammer позволяет работать с приржавевшими и закисшими крепежными элементами.

        Преимущества

        • Высокий момент затяжки
        • Увеличенная мощность и высокая скорость работы
        • Устойчивость THORVIK AIW12717 52482 к перегрузкам благодаря пневмодвигателю
        • Гораздо больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе