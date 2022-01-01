Галогеновый нагреватель PRORAB HH 1200 R, 1.2кВт

Особенности и преимущества:

Экономичность в плане электропотребления.

Предусмотрена регулировка температуры.

Напольная установка.

Автоматическое отключение при перегреве.

Отключение при опрокидывании

Ручка для удобства перемещения.

Комплектация:

Обогреватель.

Инструкция.

Гарантийный талон.

Упаковка.

Галогеновый обогреватель Prorab HH 1200 R оснащен поворотным механизмом для более эффективного обогрева. Предусмотрено три режима работы. Безопасную эксплуатацию обеспечивает автоматическое отключение при перегреве и опрокидывании. Обогреватель предназначен для небольшого жилого или офисного помещения.