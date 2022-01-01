Галогеновый нагреватель PRORAB HH 1200 R, 1.2кВт
Арт. 70436045
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.9
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Габариты, мм
|290x510x140
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Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
|12
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Пульт ДУ
|Нет
- Галогеновый обогреватель Prorab HH 1200 R оснащен поворотным механизмом для более эффективного обогрева. Предусмотрено три режима работы. Безопасную эксплуатацию обеспечивает автоматическое отключение при перегреве и опрокидывании. Обогреватель предназначен для небольшого жилого или офисного помещения.
Особенности и преимущества:
- Экономичность в плане электропотребления.
- Предусмотрена регулировка температуры.
- Напольная установка.
- Автоматическое отключение при перегреве.
- Отключение при опрокидывании
- Ручка для удобства перемещения.
Комплектация:
- Обогреватель.
- Инструкция.
- Гарантийный талон.
- Упаковка.