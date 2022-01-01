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Галогеновый нагреватель PRORAB HH 1200 R, 1.2кВт
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Инфракрасные обогреватели
    Галогеновый нагреватель PRORAB HH 1200 R, 1.2кВт
    Арт. 70436045
    Галогеновый нагреватель PRORAB HH 1200 R, 1.2кВт

      Галогеновый нагреватель PRORAB HH 1200 R, 1.2кВт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70436045

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Вес, кг
      		0.9
      Габариты, мм
      		290x510x140
      Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
      		12
      Пульт ДУ
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Галогеновый обогреватель Prorab HH 1200 R оснащен поворотным механизмом для более эффективного обогрева. Предусмотрено три режима работы. Безопасную эксплуатацию обеспечивает автоматическое отключение при перегреве и опрокидывании. Обогреватель предназначен для небольшого жилого или офисного помещения.

        Особенности и преимущества:

        • Экономичность в плане электропотребления.
        • Предусмотрена регулировка температуры.
        • Напольная установка.
        • Автоматическое отключение при перегреве.
        • Отключение при опрокидывании
        • Ручка для удобства перемещения.

        Комплектация:

        • Обогреватель.
        • Инструкция.
        • Гарантийный талон.
        • Упаковка.