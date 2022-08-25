Пила садовая 300 PP Gardena 08738-20.000.00 изогнутая

Преимущества

Тройная заточка

Долговечность

Практичность применения

Чехол на лезвие

Импульсная закалка

Отверстие на лезвии для хранения инструмента в подвешенном виде

На лезвии есть крюк, который облегчает удаление спиленных веток

Садовая изогнутая пила комбисистемы 300 PP Gardena 08738-20.000.00 обеспечивает бережный уход за садовыми деревьями и кустарником. Обладает изогнутым лезвием с тройной заточкой. Полотно изготовлено из стали с хромовым покрытием и прошло импульсную закалку для увеличения твердости. Удобная рукоятка не проскальзывает в руке и обладает креплением для фиксации пилы на телескопическую ручку (опция). Чехол на лезвие позволяет безопасно хранить инструмент. Благодаря крюку на лезвии облегчено удаление спиленных веток.