Пила садовая 300 PP Gardena 08738-20.000.00 изогнутая
Арт. О00000034807
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип ножовки
|садовая
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Длина лезвия, мм
|300
- Садовая изогнутая пила комбисистемы 300 PP Gardena 08738-20.000.00 обеспечивает бережный уход за садовыми деревьями и кустарником. Обладает изогнутым лезвием с тройной заточкой. Полотно изготовлено из стали с хромовым покрытием и прошло импульсную закалку для увеличения твердости. Удобная рукоятка не проскальзывает в руке и обладает креплением для фиксации пилы на телескопическую ручку (опция). Чехол на лезвие позволяет безопасно хранить инструмент. Благодаря крюку на лезвии облегчено удаление спиленных веток.
Преимущества
- Тройная заточка
- Долговечность
- Практичность применения
- Чехол на лезвие
- Импульсная закалка
- Отверстие на лезвии для хранения инструмента в подвешенном виде
- На лезвии есть крюк, который облегчает удаление спиленных веток