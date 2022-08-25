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Пила садовая 300 PP Gardena 08738-20.000.00 изогнутая
4.0
1
3 120 ₽
Садовые пилы
    Пила садовая 300 PP Gardena 08738-20.000.00 изогнутая
    Арт. О00000034807
    4.0
    1
    Пила садовая 300 PP Gardena 08738-20.000.00 изогнутая
    Пила садовая 300 PP Gardena 08738-20.000.00 изогнутая
    Пила садовая 300 PP Gardena 08738-20.000.00 изогнутая
      Пила садовая 300 PP Gardena 08738-20.000.00 изогнутая
      Пила садовая 300 PP Gardena 08738-20.000.00 изогнутая
      Пила садовая 300 PP Gardena 08738-20.000.00 изогнутая

      Пила садовая 300 PP Gardena 08738-20.000.00 изогнутая

      3 120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034807
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип ножовки
      		садовая
      Длина лезвия, мм
      		300
      Все характеристики
      3 120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Садовая изогнутая пила комбисистемы 300 PP Gardena 08738-20.000.00 обеспечивает бережный уход за садовыми деревьями и кустарником. Обладает изогнутым лезвием с тройной заточкой. Полотно изготовлено из стали с хромовым покрытием и прошло импульсную закалку для увеличения твердости. Удобная рукоятка не проскальзывает в руке и обладает креплением для фиксации пилы на телескопическую ручку (опция). Чехол на лезвие позволяет безопасно хранить инструмент. Благодаря крюку на лезвии облегчено удаление спиленных веток.

        Преимущества

        • Тройная заточка
        • Долговечность
        • Практичность применения
        • Чехол на лезвие
        • Импульсная закалка
        • Отверстие на лезвии для хранения инструмента в подвешенном виде
        • На лезвии есть крюк, который облегчает удаление спиленных веток