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Грабли Gardena ClassicLine 17201-20.000.00
1 710 ₽
Грабли
    Грабли Gardena ClassicLine 17201-20.000.00
    Арт. О00000028126
    Грабли Gardena ClassicLine 17201-20.000.00
    Грабли Gardena ClassicLine 17201-20.000.00
      Грабли Gardena ClassicLine 17201-20.000.00
      Грабли Gardena ClassicLine 17201-20.000.00

      Грабли Gardena ClassicLine 17201-20.000.00

      1 710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000028126

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Польша
      Родина бренда
      		Германия
      Черенок в комплекте
      		Да
      Ширина обработки, мм
      		380
      Все характеристики
      1 710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Грабли для газонов GARDENA ClassicLine 17201-20.000.00 - инструмент для многоцелевого использования, предназначен для обработки почвы и поддержания участка в чистоте. Длительный срок эксплуатации обеспечен надежным черенком из лакированной сосны и стальными зубьями. Для удобства хранения на рукоятке граблей предусмотрено отверстие для подвешивания.