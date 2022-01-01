Грабли Gardena ClassicLine 17201-20.000.00
Арт. О00000028126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Польша
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Родина бренда
|Германия
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Черенок в комплекте
|Да
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Ширина обработки, мм
|380
- Грабли для газонов GARDENA ClassicLine 17201-20.000.00 - инструмент для многоцелевого использования, предназначен для обработки почвы и поддержания участка в чистоте. Длительный срок эксплуатации обеспечен надежным черенком из лакированной сосны и стальными зубьями. Для удобства хранения на рукоятке граблей предусмотрено отверстие для подвешивания.