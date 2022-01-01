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Штыковая лопата Gardena ClassicLine 17051-20.000.00
2 380 ₽
Штыковые лопаты
    Штыковая лопата Gardena ClassicLine 17051-20.000.00
    Арт. О00000028128
    Штыковая лопата Gardena ClassicLine 17051-20.000.00

      Штыковая лопата Gardena ClassicLine 17051-20.000.00

      2 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028128

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Польша
      Родина бренда
      		Германия
      Тип лопаты
      		штыковая
      Общая длина, мм
      		1200
      Все характеристики
      2 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Штыковая лопата GARDENA ClassicLine 17051-20.000.00 - незаменимый рабочий инструмент для сада или огорода для копания, рыхления и перемещения почвы. В конструкции предусмотрен эргономичный металлический черенок с D-образной рукояткой для комфортной работы. Лезвие рабочего полотна остро заточено, что особенно важно при работе с твердым грунтом.

        Преимущества

        • GARDENA ClassicLine 17051-20.000.00 - инструмент для копания, удаления, рыхления и перемещения грунта
        • Эргономичную D-образная ручку удобно держать обеими руками в любой точке
        • Широкий упор для ног со специальным профилем позволяет прикладывать большее усилие
        • Материал рабочего полотна - высококачественная закаленная сталь
        • Край лезвия лопаты остро заточен