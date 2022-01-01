Преимущества

GARDENA ClassicLine 17051-20.000.00 - инструмент для копания, удаления, рыхления и перемещения грунта

Эргономичную D-образная ручку удобно держать обеими руками в любой точке

Широкий упор для ног со специальным профилем позволяет прикладывать большее усилие

Материал рабочего полотна - высококачественная закаленная сталь

Край лезвия лопаты остро заточен

Штыковая лопата GARDENA ClassicLine 17051-20.000.00 - незаменимый рабочий инструмент для сада или огорода для копания, рыхления и перемещения почвы. В конструкции предусмотрен эргономичный металлический черенок с D-образной рукояткой для комфортной работы. Лезвие рабочего полотна остро заточено, что особенно важно при работе с твердым грунтом.