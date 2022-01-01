Штыковая лопата Gardena ClassicLine 17051-20.000.00
Арт. О00000028128
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Польша
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Родина бренда
|Германия
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Тип лопаты
|штыковая
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Общая длина, мм
|1200
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- Штыковая лопата GARDENA ClassicLine 17051-20.000.00 - незаменимый рабочий инструмент для сада или огорода для копания, рыхления и перемещения почвы. В конструкции предусмотрен эргономичный металлический черенок с D-образной рукояткой для комфортной работы. Лезвие рабочего полотна остро заточено, что особенно важно при работе с твердым грунтом.
Преимущества
- GARDENA ClassicLine 17051-20.000.00 - инструмент для копания, удаления, рыхления и перемещения грунта
- Эргономичную D-образная ручку удобно держать обеими руками в любой точке
- Широкий упор для ног со специальным профилем позволяет прикладывать большее усилие
- Материал рабочего полотна - высококачественная закаленная сталь
- Край лезвия лопаты остро заточен