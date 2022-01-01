Дождеватель Gardena Pyramid 00971-32.000.00
Арт. О00000028108
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип дождевателя
|круговой
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Макс. дальность полива, м
|8
- Круговой дождеватель Gardena Pyramid 00971-32.000.00 выполнен из высококачественных материалов. Служит для орошения газона и приусадебного участка. Радиус распыления достигает 8 метров. Дождеватель имеет отверстия для крепления. Подключается к шлангу при помощи коннектора (приобретается отдельно). Рабочее давление от 2-4 бар.
Преимущества:
- Радиус распыления - 8 м;
- Материал устойчив к образованию коррозии;
- Простота в использовании.