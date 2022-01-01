Преимущества:

Радиус распыления - 8 м;

Материал устойчив к образованию коррозии;

Простота в использовании.

Круговой дождеватель Gardena Pyramid 00971-32.000.00 выполнен из высококачественных материалов. Служит для орошения газона и приусадебного участка. Радиус распыления достигает 8 метров. Дождеватель имеет отверстия для крепления. Подключается к шлангу при помощи коннектора (приобретается отдельно). Рабочее давление от 2-4 бар.