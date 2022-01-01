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Дождеватель Gardena Pyramid 00971-32.000.00
Найти аналог
Дождеватели
    Дождеватель Gardena Pyramid 00971-32.000.00
    Арт. О00000028108
    Дождеватель Gardena Pyramid 00971-32.000.00
    Дождеватель Gardena Pyramid 00971-32.000.00
    Дождеватель Gardena Pyramid 00971-32.000.00
    Дождеватель Gardena Pyramid 00971-32.000.00
    Дождеватель Gardena Pyramid 00971-32.000.00
      Дождеватель Gardena Pyramid 00971-32.000.00
      Дождеватель Gardena Pyramid 00971-32.000.00
      Дождеватель Gardena Pyramid 00971-32.000.00
      Дождеватель Gardena Pyramid 00971-32.000.00
      Дождеватель Gardena Pyramid 00971-32.000.00

      Дождеватель Gardena Pyramid 00971-32.000.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000028108

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип дождевателя
      		круговой
      Макс. дальность полива, м
      		8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Круговой дождеватель Gardena Pyramid 00971-32.000.00 выполнен из высококачественных материалов. Служит для орошения газона и приусадебного участка. Радиус распыления достигает 8 метров. Дождеватель имеет отверстия для крепления. Подключается к шлангу при помощи коннектора (приобретается отдельно). Рабочее давление от 2-4 бар.

        Преимущества:

        • Радиус распыления - 8 м;
        • Материал устойчив к образованию коррозии;
        • Простота в использовании.