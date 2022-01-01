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Дождеватель Gardena Aqua M 18702-20.000.00
3 350 ₽
Дождеватели
    Дождеватель Gardena Aqua M 18702-20.000.00
    Арт. О00000028109
    Дождеватель Gardena Aqua M 18702-20.000.00

      Дождеватель Gardena Aqua M 18702-20.000.00

      3 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028109

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип дождевателя
      		осциллирующий
      Макс. дальность полива, м
      		18
      Все характеристики
      3 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Осциллирующий дождеватель Gardena Aqua M 18702-20.000.00 предназначен для точного и равномерного полива участков площадью от 110 до 250 кв.м. Изготовлен из высококачественных материалов, не подверженных воздействию ультрафиолетового излучения и низких температур. Нержавеющий металлический фильтр предотвращает попадание частиц грязи в дождеватель. Предусмотрена игла для удаления скопившейся на насадке извести. Она находится под резьбовой крышкой на другом конце дождевателя.