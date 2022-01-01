Осциллирующий дождеватель Gardena Aqua M 18702-20.000.00 предназначен для точного и равномерного полива участков площадью от 110 до 250 кв.м. Изготовлен из высококачественных материалов, не подверженных воздействию ультрафиолетового излучения и низких температур. Нержавеющий металлический фильтр предотвращает попадание частиц грязи в дождеватель. Предусмотрена игла для удаления скопившейся на насадке извести. Она находится под резьбовой крышкой на другом конце дождевателя.