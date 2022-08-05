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Механическая барабанная газонокосилка Gardena 400 Classic 04018-20.000.00
Арт. О00000029570
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Механическая барабанная газонокосилка Gardena 400 Classic 04018-20.000.00
Арт. О00000029570
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип режущего элемента
|нож
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Класс
|бытовой
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- Механическая барабанная газонокосилка Gardena 400 04018-20.000.00 применяется для ухода за лужайкой и обработкой труднодоступных мест. Высота стрижки регулируется в диапазоне 12-42 мм и отображается на контрольной шкале. Модель отличается низким уровнем шума и простотой использования. Колеса с профильным рисунком не мнут газон. Рукоятка легко складывается, позволяя экономить место при хранении косилки.
Преимущества
- Бесконтактный режущий механизм - бесшумная работа
- Возможность оснащения травосборником (опция)
- Колеса не мнут траву
- Простота использования
- Отсутствие токсичных выхлопов