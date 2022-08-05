Механическая барабанная газонокосилка Gardena 400 Classic 04018-20.000.00

Преимущества

Бесконтактный режущий механизм - бесшумная работа

Возможность оснащения травосборником (опция)

Колеса не мнут траву

Простота использования

Отсутствие токсичных выхлопов

Механическая барабанная газонокосилка Gardena 400 04018-20.000.00 применяется для ухода за лужайкой и обработкой труднодоступных мест. Высота стрижки регулируется в диапазоне 12-42 мм и отображается на контрольной шкале. Модель отличается низким уровнем шума и простотой использования. Колеса с профильным рисунком не мнут газон. Рукоятка легко складывается, позволяя экономить место при хранении косилки.