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Механическая барабанная газонокосилка Gardena 400 Classic 04018-20.000.00
5.0
1
11 810 ₽
13 310 ₽
Механические газонокосилки
  • Персональная скидка
Механическая барабанная газонокосилка Gardena 400 Classic 04018-20.000.00
Арт. О00000029570
5.0
1
Механическая барабанная газонокосилка Gardena 400 Classic 04018-20.000.00
  • Персональная скидка

Механическая барабанная газонокосилка Gardena 400 Classic 04018-20.000.00

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  • -1 500 ₽
11 810 ₽
13 310 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000029570
5.0
1

Характеристики

Производитель
Gardena
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Тип режущего элемента
нож
Класс
бытовой
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 500 ₽
11 810 ₽
13 310 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Механическая барабанная газонокосилка Gardena 400 04018-20.000.00 применяется для ухода за лужайкой и обработкой труднодоступных мест. Высота стрижки регулируется в диапазоне 12-42 мм и отображается на контрольной шкале. Модель отличается низким уровнем шума и простотой использования. Колеса с профильным рисунком не мнут газон. Рукоятка легко складывается, позволяя экономить место при хранении косилки.

    Преимущества

    • Бесконтактный режущий механизм - бесшумная работа
    • Возможность оснащения травосборником (опция)
    • Колеса не мнут траву
    • Простота использования
    • Отсутствие токсичных выхлопов