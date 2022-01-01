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Дождеватель Gardena 18299-34.000.00
1 100 ₽
Наборы для поливочных шлангов
    Дождеватель Gardena 18299-34.000.00
    Арт. О00000028102
    Дождеватель Gardena 18299-34.000.00
    Дождеватель Gardena 18299-34.000.00
    Дождеватель Gardena 18299-34.000.00
    Дождеватель Gardena 18299-34.000.00
      Дождеватель Gardena 18299-34.000.00
      Дождеватель Gardena 18299-34.000.00
      Дождеватель Gardena 18299-34.000.00
      Дождеватель Gardena 18299-34.000.00

      Дождеватель Gardena 18299-34.000.00

      1 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028102

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Установка
      		на шланг/источник
      Все характеристики
      1 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Комплект для полива Gardena 18299-34.000.00 состоит из пистолета-распылителя, коннекторов и штуцера. Обеспечивает быстрое подключение к шлангу 13 мм (1/2") и 15 мм (5/8") или к водопроводному крану с резьбой 26.5 мм (G3/4) и 33.3 мм (G1). Благодаря функции "Защита от мороза" пистолет не повредится при внезапном наступлении холодов.