Дождеватель Gardena 18299-34.000.00

Комплект для полива Gardena 18299-34.000.00 состоит из пистолета-распылителя, коннекторов и штуцера. Обеспечивает быстрое подключение к шлангу 13 мм (1/2") и 15 мм (5/8") или к водопроводному крану с резьбой 26.5 мм (G3/4) и 33.3 мм (G1). Благодаря функции "Защита от мороза" пистолет не повредится при внезапном наступлении холодов.