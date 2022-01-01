Мотыжка Gardena 08955-20.000.00
Арт. О00000028131
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип инструмента
|мотыжка
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Рабочая ширина, мм
|60
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- Ручная мотыжка 6 см Gardena 08955-20.000.00 используется для рыхления грядок при посадке и дальнейшем уходе за растениями.
Преимущества
- Рабочая часть инструмента изготовлена из стали высокого качества и покрыта дюропластом для защиты от коррозии
- Рукоять эргономичной формы с элементами из мягкой пластмассы имеет ограничитель на конце для предотвращения соскальзывания ладони во время работы