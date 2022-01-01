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Мотыжка Gardena 08955-20.000.00
1 160 ₽
Мотыжки садовые
    Мотыжка Gardena 08955-20.000.00
    Арт. О00000028131
    Мотыжка Gardena 08955-20.000.00

      Мотыжка Gardena 08955-20.000.00

      1 160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028131

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип инструмента
      		мотыжка
      Рабочая ширина, мм
      		60
      Все характеристики
      1 160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ручная мотыжка 6 см Gardena 08955-20.000.00 используется для рыхления грядок при посадке и дальнейшем уходе за растениями.

        Преимущества

        • Рабочая часть инструмента изготовлена из стали высокого качества и покрыта дюропластом для защиты от коррозии
        • Рукоять эргономичной формы с элементами из мягкой пластмассы имеет ограничитель на конце для предотвращения соскальзывания ладони во время работы