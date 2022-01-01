Мотыжка Gardena 08955-20.000.00

Преимущества

Рабочая часть инструмента изготовлена из стали высокого качества и покрыта дюропластом для защиты от коррозии

Рукоять эргономичной формы с элементами из мягкой пластмассы имеет ограничитель на конце для предотвращения соскальзывания ладони во время работы

Ручная мотыжка 6 см Gardena 08955-20.000.00 используется для рыхления грядок при посадке и дальнейшем уходе за растениями.