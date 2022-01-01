Опрыскиватель Gardena 00823-20.000.00
Арт. О00000028134
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Германия
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Емкость аккумулятора, Ач
|нет
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Напряжение аккумулятора, В
|нет
- Опрыскиватель Gardena 5 л 00823-20.000.00 - пластиковый резервуар объёмом 5 литров с пневматическим насосом, вмонтированным в крышку, используемый для распыления жидкостей и полива растений. Закачка воздуха производится путем перемещения ручки вверх и вниз. Для подачи жидкости необходимо нажать на рычаг, расположенный на рукоятке. Опрыскиватель снабжен ремнем, который позволяет переносить его на плече.
Преимущества
- Благодаря длинному шлангу (1.75 м) можно легко обработать даже высокие растения
- Индикатор уровня позволяет определить количество оставшейся жидкости
- Предохранительный клапан - безопасность
- Плечевой ремень - удобство переноски опрыскивателя Gardena 5 л 00823-20.000.00
- Материал форсунки - пластик
- Давление: 3 бар
- Максимально допустимая рабочая температура: 40°C