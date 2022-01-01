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Опрыскиватель Gardena 00823-20.000.00
Найти аналог
Опрыскиватели и пульверизаторы садовые ручные
    Опрыскиватель Gardena 00823-20.000.00
    Арт. О00000028134
    Опрыскиватель Gardena 00823-20.000.00

      Опрыскиватель Gardena 00823-20.000.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000028134

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Германия
      Емкость аккумулятора, Ач
      		нет
      Напряжение аккумулятора, В
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Опрыскиватель Gardena 5 л 00823-20.000.00 - пластиковый резервуар объёмом 5 литров с пневматическим насосом, вмонтированным в крышку, используемый для распыления жидкостей и полива растений. Закачка воздуха производится путем перемещения ручки вверх и вниз. Для подачи жидкости необходимо нажать на рычаг, расположенный на рукоятке. Опрыскиватель снабжен ремнем, который позволяет переносить его на плече.

        Преимущества

        • Благодаря длинному шлангу (1.75 м) можно легко обработать даже высокие растения
        • Индикатор уровня позволяет определить количество оставшейся жидкости
        • Предохранительный клапан - безопасность
        • Плечевой ремень - удобство переноски опрыскивателя Gardena 5 л 00823-20.000.00
        • Материал форсунки - пластик
        • Давление: 3 бар
        • Максимально допустимая рабочая температура: 40°C