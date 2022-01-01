Опрыскиватель Gardena 00823-20.000.00

Преимущества

Благодаря длинному шлангу (1.75 м) можно легко обработать даже высокие растения

Индикатор уровня позволяет определить количество оставшейся жидкости

Предохранительный клапан - безопасность

Плечевой ремень - удобство переноски опрыскивателя Gardena 5 л 00823-20.000.00

Материал форсунки - пластик

Давление: 3 бар

Максимально допустимая рабочая температура: 40°C

Опрыскиватель Gardena 5 л 00823-20.000.00 - пластиковый резервуар объёмом 5 литров с пневматическим насосом, вмонтированным в крышку, используемый для распыления жидкостей и полива растений. Закачка воздуха производится путем перемещения ручки вверх и вниз. Для подачи жидкости необходимо нажать на рычаг, расположенный на рукоятке. Опрыскиватель снабжен ремнем, который позволяет переносить его на плече.